La polémica frase de Gustavo Costas: "Independiente estaba casi regalado"

El entrenador de la Academia, ídolo y confeso hincha del club, aseguró que pese a su intensa forma de vivir los partidos, no estuvo tan nervioso, ya que su sensación era de que el juego estaba controlado. "Independiente estaba casi regalado, podríamos haber hecho dos o tres goles más", esgrimió en diálogo con TyC Sports.

"Son esos días que no querés que se terminen", reveló el DT de 60 años. Y agregó: "Quería quedarme en el vestuario de Independiente todo el día. Este partido lo empezamos a ganar el día que perdimos con Godoy Cruz 2 a 0 y la gente empezó a cantar como si fuésemos ganando. Después el banderazo. Los chicos fueron al clásico muy confiados".

BV-2023-1-1-2-e1708731517104.jpg Imagen del banderazo de Racing en el Cilindro, el día anterior al clasico.

Por otro lado, Costas destacó que "Independiente venía muy bien" y analizó: "Los primeros 15 minutos iban a ser importante sostenerlos, nos costó pero pudimos hacerlo. El equipo tiene mucha personalidad, había que sacarle la pelota y manejarla nosotros. Ellos marcan mucho en línea y teníamos que aprovechar eso con los movimientos de los dos puntas".

En la misma línea, confesó que le gustó "mucho más el segundo tiempo, aunque el primero fue lindo para los neutrales porque hubo situaciones muy claras". Y resaltó las actuaciones de Juanfer Quintero, a quien comparó con Rubén Paz, y Adrián Martínez.

Sobre el colombiano expresó: "A veces lo querés sacar porque decís: 'Ya está', pero después te hace esos pases y movimientos del potrero, que ya no existen más. Está muy comprometido". Y de Maravilla, dijo: "Es sensacional. Yo lo sufrí en Paraguay, que en una final nos hizo dos goles. Yo lo seguí constantemente. Son esos jugadores que están siempre muy cerca del área y si lo sabés aprovechar te va a rendir".

Embed ¡BIEN, ADRIÁN!



A los 19’ del complemento, Adrián Martínez no perdonó en el mano a mano y, chequeo mediante, puso el 1 a 0. pic.twitter.com/5WjuV3QPAK — Racing Club (@RacingClub) February 24, 2024

Por último, explicó la emoción de la conferencia de prensa: "Pensé que nunca iba a volver acá y que no iba a ser tanto el cariño de la gente porque las generaciones pasan y los más chicos que no te vieron jugar ni te conocen. A veces los más jóvenes me abrazan llorando, eso me conmueve. Son cosas que a uno lo van metiendo cada vez más. Este es el desafío más grande y más lindo de mi carrera".

Y dejó en claro sus objetivos en el club: "Quiero que Racing gane algo internacional. Le ganamos a Boca dos copas que eran de un partido. Hoy Racing le puede competir a River y a Boca, no es como en otras épocas. Pienso que tenemos que pegar el salto, esté quien esté como DT. Tenemos que tener la vara alta".