La preocupación de Gustavo Costas: Racing sumó más bajas para enfrentar a Boca

El uruguayo vio la tarjeta roja al comenzar los 10 minutos del tiempo suplementario tras recibir su segunda amarilla por un supuesto gesto de burla al árbitro del encuentro por una decisión. Es una baja muy sensible para Gustavo Costas dado que es uno de los jugadores con más jerarquía del plantel.

image

Por su parte, Santiago Sosa fue echado a los 17 minutos del tiempo agregado por una patada alta a un rival. El mediocampista es el corazón de Racing con juego y garra. De hecho, venía jugando estando tocado pero ésta vez no podrá decir presente por reglamento al haber sido expulsado.

image

¿Quiénes los reemplazarán? Facundo Mura será el lateral derecho en lugar de Martirena mientras que Costas aún no decidió quién irá en lugar de Sosa. Bruno Zuculini y Franco Pardo pelean por el lugar que dejará Sosa: el ex River correría con ventaja.

A ellos hay que sumar otros que ni siquiera estuvieron a disposición ante Tigre y no hay una fecha confirmada para sus regresos, como Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho. En tanto, Elías Torres se recupera de una rotura de ligamentos.