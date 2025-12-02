La FIFA planea implementar nuevos cambios en el VAR para la Copa del Mundo

Las pruebas permitirían que el VAR intervenga en decisiones sobre saques de esquina y en situaciones que puedan derivar en una segunda tarjeta amarilla, dos áreas que hasta ahora quedan fuera del protocolo estándar.

El permiso fue otorgado por la International Football Association Board (IFAB), organismo que regula las reglas del juego. En la práctica, se trataría de medidas experimentales aplicadas solo durante el Mundial: verificar si un córner fue concedido indebidamente, y confirmar si una segunda amonestación amerita expulsión antes de dejar a un equipo en inferioridad numérica. Hasta ahora, el VAR solo podía revisar goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad.

La ampliación en la revisión de las segundas tarjetas amarillas cuenta con amplio consenso entre las partes y será uno de los puntos centrales de la asamblea de la IFAB del 20 de enero de 2026. En cambio, la inclusión de los saques de esquina en el protocolo genera resistencias, por ejemplo de la UEFA, que alerta sobre el riesgo de que estas intervenciones prolonguen las pausas y afecten el ritmo de juego. Miembros de la IFAB por su parte, exigen además que cualquier decisión se resuelva en cuestión de segundos para evitar interrupciones excesivas.

Paralelamente, la FIFA ya está probando otras modificaciones en competencias menores. En la Copa Árabe que se disputa en Qatar se está ensayando una regla para reducir fingimientos: un jugador que reciba atención médica debe salir del campo dos minutos, salvo que la infracción haya sido sancionada con tarjeta. También avanzan pruebas sobre la regla del penal que proponen terminar la jugada si el arquero ataja el disparo, evitando así remates en segunda jugada tras el rebote. De igual manera en el Mundial Sub 20 de Chile donde la selección argentina cayó en la final frente a Marruecos. Se había implementado "la tarjeta verde", donde los técnicos tenían 2 oportunidades para usarlas y pedir que se vaya a al VAR.

En materia de fuera de juego, la IFAB considera cambios que no se aplicarían en 2026 sino más adelante; una de las propuestas estudiadas consiste en sancionar la posición adelantada solo cuando alguna parte del torso del atacante supere al defensor, una modificación que, según pruebas iniciales, favorecería notablemente a los atacantes y tendría impacto táctico.

En los próximos días la FIFA anunciaría formalmente que el VAR incorporará estas dos nuevas funciones a modo de prueba en la Copa del Mundo.