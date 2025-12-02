Boca comenzó su preparación para enfrentar a Racing con dos buenas noticias

Con seis victorias y cuatro vallas invictas con Agustín Marchesín en el arco, el Sifón encontró la base del equipo y todo indicaría que no cambiará nada para el duelo con Racing. Sin embargo, el entrenador tenía la preocupación de no poder contar con Carlos Palacios, titular indiscutido.

El chileno, que se está consolidando en Boca, había encendido las alarmas por un golpe sufrido en los cuartos de final del Torneo Clausura frente a Argentinos Juniors que lo obligó a dejar la cancha. Sin embargo, con el correr de las horas se evidenció que fue solamente un golpe.

Por su parte, Velasco comenzó a trabajar con pelota la semana pasada tras recuperarse de una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y viene evolucionado muy bien. De hecho, este martes volvió a entrenar a la par del grupo y Úbeda tiene el objetivo de que empiece a sumar minutos en Boca.

El entrenador tiene al plantel completo a su disposición y se encuentra motivado. "Creo que nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea. Hay que respetar a los rivales que nos toque enfrentar, pero sí sentimos que el grupo está 100% compenetrado en el día a día, en querer ganar, en ser solidario y en entender que queremos jugar en equipo", contó el entrenador de 56 años tras el triunfo ante Argentinos Juniors.