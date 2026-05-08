La Selección Argentina contará con Otamendi desde el primer partido del mundial 2026

La decisión del organismo rector del fútbol mundial tiene como objetivo que todas las selecciones lleguen a la Copa del Mundo sin ausencias por castigos anteriores, priorizando así el espectáculo deportivo. En consecuencia, todos los futbolistas con sanciones internacionales vigentes fueron beneficiados por esta medida de la FIFA.

Con este panorama, el cuerpo técnico argentino afronta la preparación con mayor tranquilidad, ya que contará con el plantel completo y podrá centrarse únicamente en la preparación física y táctica para defender el título mundial.