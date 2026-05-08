La Selección Argentina contará con Otamendi desde el primer partido del mundial 2026

Nicolás Otamendi fue beneficiado con una amnistía general que incluyó a Moisés Caicedo (Ecuador) y Tarek Salman (Qatar).
De cara al comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección argentina recibió una noticia que lleva alivio al cuerpo técnico en la planificación del equipo titular: la FIFA confirmó una amnistía general para todos los jugadores que mantenían sanciones pendientes de las Eliminatorias.
De esta manera, Nicolás Otamendi, quien había sido expulsado frente a Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas, quedó habilitado y podrá estar disponible para el estreno de la Albiceleste ante Argelia en Kansas City.
El zaguero arrastraba una sola fecha de suspensión luego de ver la tarjeta roja directa en el duelo ante los ecuatorianos, disputado en septiembre de 2025.
La decisión del organismo rector del fútbol mundial tiene como objetivo que todas las selecciones lleguen a la Copa del Mundo sin ausencias por castigos anteriores, priorizando así el espectáculo deportivo. En consecuencia, todos los futbolistas con sanciones internacionales vigentes fueron beneficiados por esta medida de la FIFA.
Con este panorama, el cuerpo técnico argentino afronta la preparación con mayor tranquilidad, ya que contará con el plantel completo y podrá centrarse únicamente en la preparación física y táctica para defender el título mundial.