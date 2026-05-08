Eduardo Coudet: "Que la ambición de ganar supere al miedo por perder"

"No oculto cosas. A nivel grupo tuvimos una linda charla y se vio reflejado. La lastima es que sea de esta manera, aunque sea lindo ganar en la última, pero se vio actitud y un juego muy bueno. Por el arquero no nos llevamos una ventaja de dos o tres goles en el primer tiempo. Tenemos 20 a full en los que tenemos que dar todo lo que tenemos", continuó y destacó el objetivo de la mentalidad de su equipo: "Que la ambición de ganar supere el miedo a perder. Esa es la realidad".

Con respecto al equipo alternativo que paró en cancha y pensando en los octavos con San Lorenzo expresó: "Los jugadores que más cargas tenían en lo físico muchos de ellos no han viajado. Vamos a contar con muchos de ellos el domingo. Hemos recuperado gente como Juanfer, están entrenando a la par Fausto y Driussi. Vamos a llegar completos y muy bien".

"No tenemos respiro, muchas horas de vuelo. Llegamos, nos movemos un poco, entrenamos a la hora que lleguemos para el próximo partido", prosiguió y concluyó: "Jugamos bien y podríamos haber hecho una gran diferencia. La actuación del arquero rival no lo permitió y fue su mérito. Sacamos cosas muy buenas a pesar de haber ganado en la última".