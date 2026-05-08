Eduardo Coudet: "Que la ambición de ganar supere al miedo por perder"

Tras el triunfazo a Carabobo en Venezuela con Viña en el arco y un gol de Salas en los minutos finales, el entrenador de River habló de todo lo sucedido en un duelo increíble.
River le ganó por 2 a 1 a Carabobo en Venezuela en un partido increíble por la cuarta fecha de grupos de la Copa Sudamericana que lo dejó más puntero que nunca de su zona. Eduardo Coudet habló de todo lo sucedido: los penales y las expulsiones por ambos lados, la situación de Viña en el arco y el gol agónico de Salas.
"No es expulsión y no es penal. Va el jugador hacia afuera con dos jugadores cerrando y el jugador de Carabobo le pega a Juan Cruz. Era inmerecido hasta el empate. El PT nos pudimos ir ganando por dos o tres goles, el único tiro al arco que recibimos fue el penal, tuvimos la mala fortuna de errar el que tuvimos a favor y el arquero de ellos fue figura. Se vio clara la postura, vinimos a buscar los tres puntos y nos llevamos justamente lo que vinimos a buscar", inició el entrenador.
"Fue parecido (al gol de Pipino Cuevas vs. Racing). Lo de Maxi, nos da su experiencia, su manejo de tiempo, de y tener un pase más seguro que es lo que buscamos en la circulación de la pelota con seguridad y fluidez. Lo vi muy bien a Viña, ja. Mas allá de que tenés candidatos, hay que meterse. Las pelotas paradas en el final poníamos a German (Pezzella) más cerca porque no está acostumbrado al juego aéreo, pero fuimos merecedores. Algunas decisiones que no comparto, finas, pero que pueden pasar. Nos llevamos lo que vinimos a buscar", insistió Chacho.
"No oculto cosas. A nivel grupo tuvimos una linda charla y se vio reflejado. La lastima es que sea de esta manera, aunque sea lindo ganar en la última, pero se vio actitud y un juego muy bueno. Por el arquero no nos llevamos una ventaja de dos o tres goles en el primer tiempo. Tenemos 20 a full en los que tenemos que dar todo lo que tenemos", continuó y destacó el objetivo de la mentalidad de su equipo: "Que la ambición de ganar supere el miedo a perder. Esa es la realidad".
Con respecto al equipo alternativo que paró en cancha y pensando en los octavos con San Lorenzo expresó: "Los jugadores que más cargas tenían en lo físico muchos de ellos no han viajado. Vamos a contar con muchos de ellos el domingo. Hemos recuperado gente como Juanfer, están entrenando a la par Fausto y Driussi. Vamos a llegar completos y muy bien".
"No tenemos respiro, muchas horas de vuelo. Llegamos, nos movemos un poco, entrenamos a la hora que lleguemos para el próximo partido", prosiguió y concluyó: "Jugamos bien y podríamos haber hecho una gran diferencia. La actuación del arquero rival no lo permitió y fue su mérito. Sacamos cosas muy buenas a pesar de haber ganado en la última".
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