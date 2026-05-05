El modelo matemático que viene invicto pronosticó un ganador inédito en el Mundial

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Para la Selección Argentina, el recorrido sería de mayor a menor. En la fase inicial aparece como el equipo más sólido, con un 91% de chances de avanzar el grupo con Austria, Argelia y Jordania, siendo el porcentaje más alto del cuadro. Sin embargo, el camino se frenaría en cuartos de final. Allí, el modelo la cruza con Portugal.

“El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada (Cristiano). A diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”.

El análisis también anticipa resultados sorpresivos entre las potencias. Brasil caería ante Japón en 16vos, en un golpe que el propio informe califica como histórico. A su vez, España e Inglaterra quedarían eliminados en semifinales frente a los dos finalistas proyectados.

El recorrido hacia la consagración no sería sencillo para los europeos. Países Bajos avanzaría dejando atrás a Marruecos, Canadá, Francia y España, mientras que Portugal debería superar a Inglaterra y Argentina. “Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar”, señaló el texto previo a declarar campeón a la selección naranja.