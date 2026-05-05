El modelo matemático que viene invicto pronosticó un ganador inédito en el Mundial

El modelo matemático del banco de inversión Panmure Liberum, que acertó en las últimas tres ediciones de la máxima cita, indicó que Países Bajos levantará el trofeo en Estados Unidos.
El modelo matemático del banco de inversión Panmure Liberum, que acertó los campeones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, sorprendió con su vaticinio para este año: Países Bajos. Sí, la selección naranja, que llegó a tres finales de la máxima cita pero no pudo conocer la gloria, la alcanzaría en Estados Unidos según este pronóstico.
El informe del modelo matemático disparó fuerte al no elegir a alguno de los candidatos por la lógica futbolística ni a levantar el título ni tampoco a llegar a la final: España, Brasil o la propia Scaloneta no llegarían al último partido. En cambio, proyecta una final inédita entre Países Bajos y Portugal, un cruce nunca visto por dicho trofeo.
El modelo no surge del análisis táctico ni del rendimiento en cancha. Joachim Klement, estratega de la firma, combina datos como PBI per cápita, población, clima, localía y ranking FIFA. Según su cálculo, estas variables explican el 55% del rendimiento; el resto depende del azar. El propio autor relativiza el alcance del estudio, aunque su historial lo respalda. “El modelo es el modelo”, escribió el economista, que ya había anticipado los títulos de Alemania, Francia y Argentina en las últimas tres Copas del Mundo.
Para la Selección Argentina, el recorrido sería de mayor a menor. En la fase inicial aparece como el equipo más sólido, con un 91% de chances de avanzar el grupo con Austria, Argelia y Jordania, siendo el porcentaje más alto del cuadro. Sin embargo, el camino se frenaría en cuartos de final. Allí, el modelo la cruza con Portugal.
“El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada (Cristiano). A diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”.
El análisis también anticipa resultados sorpresivos entre las potencias. Brasil caería ante Japón en 16vos, en un golpe que el propio informe califica como histórico. A su vez, España e Inglaterra quedarían eliminados en semifinales frente a los dos finalistas proyectados.
El recorrido hacia la consagración no sería sencillo para los europeos. Países Bajos avanzaría dejando atrás a Marruecos, Canadá, Francia y España, mientras que Portugal debería superar a Inglaterra y Argentina. “Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar”, señaló el texto previo a declarar campeón a la selección naranja.
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