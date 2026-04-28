Nico González sufrió una lesión muscular y preocupa a la Selección Argentina

El delantero argentino estará entre tres y cuatro semanas afuera, se perderá las semifinales de la Champions y encendió las alarmas de cara al Mundial.
Nicolás González encendió las alarmas en Atlético de Madrid y en la Selección Argentina tras sufrir una lesión muscular durante un entrenamiento. Según medios españoles, el atacante tendría entre tres y cuatro semanas de recuperación, lo que lo dejaría afuera de varios compromisos clave, incluida la serie de semifinales de la UEFA Champions League con el Arsenal.
La noticia también genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, a 44 días del Mundial 2026. La evolución del futbolista será seguida de cerca, ya que una recuperación fuera de los plazos previstos podría afectar su presencia en la próxima convocatoria. Por el momento, no trascendió la zona exacta de la lesión, aunque el parte inicial indica una dolencia muscular que requiere reposo.
De confirmarse los tiempos estimados, González se perderá no solo la serie ante el conjunto inglés, sino también varios encuentros de La Liga frente a Valencia, Celta de Vigo, Osasuna y Girona. Su posible regreso quedaría sujeto a la evolución física, con chances de reaparecer en la última fecha del campeonato español ante Villarreal o incluso en una eventual final del torneo europeo.
El delantero argentino, que llegó al Atlético en agosto de 2025 desde Juventus, también tiene en juego su futuro contractual. Su préstamo incluye una cláusula de compra obligatoria cercana a los 32 millones de euros bajo determinadas condiciones de participación. En este contexto, la lesión suma incertidumbre, especialmente teniendo en cuenta su historial, ya que también se había perdido el Mundial de Qatar 2022 por un problema físico de último momento.
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