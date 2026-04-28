Nico González sufrió una lesión muscular y preocupa a la Selección Argentina

El delantero argentino, que llegó al Atlético en agosto de 2025 desde Juventus, también tiene en juego su futuro contractual. Su préstamo incluye una cláusula de compra obligatoria cercana a los 32 millones de euros bajo determinadas condiciones de participación. En este contexto, la lesión suma incertidumbre, especialmente teniendo en cuenta su historial, ya que también se había perdido el Mundial de Qatar 2022 por un problema físico de último momento.