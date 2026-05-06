Prestianni, sancionado por FIFA, podría perderse parte del Mundial con Argentina

El castigo impuesto en Europa se amplía a todas las competencias oficiales del mundo y complica su presencia en la cita máxima con la Selección.
Un escenario adverso se abre para Gianluca Prestianni tras la decisión del máximo organismo del fútbol mundial. La FIFA resolvió darle alcance global a la sanción disciplinaria que había aplicado la UEFA por acción discriminatoria a Vinicius en el cruce entre Benfica y Real Madrid, lo que condiciona su posible participación en la próxima Copa del Mundo con la Selección Argentina.
La medida se tomó tras un pedido formal del ente europeo y se apoya en el artículo 70 del Código Disciplinario. De esta manera, el castigo deja de limitarse a torneos continentales y pasa a regir en cualquier competencia oficial, sin importar la confederación. Ahora, las consecuencias a futuro son más de las que se creían.
El hecho que desató el conflicto ocurrió en aquel cruce de Champions League con el Merengue. En medio de un altercado, el argentino quedó en el el foco y en todas las transmisiones con un gesto que lo condiciona: con su camiseta se tapaba la boca mientras le hablaba a Vinícius Júnior, quien lo acusó por insultos racistas; luego, ante la falta de pruebas concluyentes sobre lo sucedido, la sanción que recibió fue por comentarios "homofóbicos" al decir la palabra "maricón".
Así avanzó la UEFA avanzó con una pena de seis partidos por conducta discriminatoria. El castigo se divide entre encuentros efectivos y otros en suspenso por dos años, lo que deja todavía compromisos pendientes por cumplir. Uno ya fue cumplido en la revancha disputada en el Santiago Bernabéu, por lo que le restaban dos encuentros en el ámbito europeo. Con la intervención de la FIFA, esos partidos ya no se limitan al ámbito europeo. Esto implica que deberán cumplirse también en el plano internacional, afectando directamente su disponibilidad en futuras convocatorias.
La situación genera preocupación en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. En caso de que Lionel Scaloni lo incluya en la lista, el atacante no podría estar presente en los primeros partidos oficiales del torneo. El DT lo sabe y esto puede ser uno de los motivos por lo que no lo convoquen y así el extremo de 20 años podría perderse la oportunidad de su vida.
Desde la AFA analizaron alternativas, pero los amistosos no sirven para descontar la sanción. Por ese motivo, el entorno de Prestianni evalúa recurrir a instancias legales, con la posibilidad de acudir al TAS en busca de una habilitación provisoria. Mientras tanto, mantiene su postura de haber sido castigado sin pruebas, la cual hizo pública, y rechaza las acusaciones en su contra.
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