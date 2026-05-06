Prestianni, sancionado por FIFA, podría perderse parte del Mundial con Argentina

Así avanzó la UEFA avanzó con una pena de seis partidos por conducta discriminatoria. El castigo se divide entre encuentros efectivos y otros en suspenso por dos años, lo que deja todavía compromisos pendientes por cumplir. Uno ya fue cumplido en la revancha disputada en el Santiago Bernabéu, por lo que le restaban dos encuentros en el ámbito europeo. Con la intervención de la FIFA, esos partidos ya no se limitan al ámbito europeo. Esto implica que deberán cumplirse también en el plano internacional, afectando directamente su disponibilidad en futuras convocatorias.





La declaración de Gianluca Prestianni sobre lo sucedido con Vinicius

La situación genera preocupación en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. En caso de que Lionel Scaloni lo incluya en la lista, el atacante no podría estar presente en los primeros partidos oficiales del torneo. El DT lo sabe y esto puede ser uno de los motivos por lo que no lo convoquen y así el extremo de 20 años podría perderse la oportunidad de su vida.

Desde la AFA analizaron alternativas, pero los amistosos no sirven para descontar la sanción. Por ese motivo, el entorno de Prestianni evalúa recurrir a instancias legales, con la posibilidad de acudir al TAS en busca de una habilitación provisoria. Mientras tanto, mantiene su postura de haber sido castigado sin pruebas, la cual hizo pública, y rechaza las acusaciones en su contra.