La UEFA descarta por ahora cambiar la sede y la Finalissima Argentina-España sigue en suspenso

El encuentro está programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, pero la situación geopolítica en la región generó dudas sobre las condiciones de seguridad necesarias para un evento de esa magnitud.

A través de un comunicado difundido este jueves, el organismo que rige el fútbol europeo buscó bajar las especulaciones sobre un eventual traslado del partido.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, señalaron desde la entidad.

Al mismo tiempo, la UEFA indicó que continúa en contacto con los organizadores qataríes, a quienes destacó por el “enorme esfuerzo” que están realizando para garantizar que el encuentro pueda disputarse con normalidad.

62ed3eb90a083.jpg El Estadio Lusail. lugar donde el Seleccionado fue campeón del mundo en el 2022, fue el estadio designado para la Finalissima 2026. Ahora se encuentra en standby por los conflictos en medio oriente

Incertidumbre por la situación en Medio Oriente

La Finalissima prometía ser una gran fiesta del fútbol internacional, con el cruce entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa. Las casi 89 mil entradas disponibles para el estadio Lusail se agotaron rápidamente y la expectativa era alta.

Sin embargo, el panorama cambió en los últimos días por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que generó preocupación en la comunidad internacional y también en el mundo del deporte.

La tensión aumentó luego de que la Asociación de Fútbol de Qatar anunciara la suspensión de todas las competiciones y torneos deportivos en el país hasta nuevo aviso, una decisión que impactó directamente en la planificación del partido.

Aunque el comunicado no mencionó de forma específica a la Finalissima, la medida encendió las alarmas sobre la viabilidad del evento.

La decisión se conocerá la próxima semana

Ante este escenario, UEFA, Conmebol y FIFA mantienen conversaciones permanentes con las autoridades qataríes para evaluar la evolución del contexto regional y definir los próximos pasos.

Incluso el entrenador de España, Luis de la Fuente, había sugerido días atrás que sería prudente analizar una sede alternativa si la situación de seguridad no mejora.

Por ahora, la organización trabaja para sostener el partido en Qatar, aunque la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana, en medio de un clima de incertidumbre sobre uno de los duelos más esperados del calendario internacional.