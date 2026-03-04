Los cinco conceptos de Claudio Úbeda tras la noche brillante de Boca ante Lanús

1) El análisis de la goleada a Lanús

“Hicimos un partido casi perfecto. Jugaron los chicos muy bien, tuvimos niveles muy altos en el campo. Estuvimos ordenados. Contrarrestamos la propuesta que tenía Lanús. La verdad es que me pone contento que los chicos, ante la adversidad, hayan respondido como lo hicieron hoy. Por suerte, hubo mucha gente nuestra en las tribunas. Era la tarea que teníamos por delante: teníamos que ganar”, expresó Úbeda.

2) Equilibrio y mesura tras la brillante actuación

“Creo que hicieron un gran partido. Más sólido que contra River. El equipo jugó bien. Me pone contento por Boca, primero por la gente y por la rebeldía con la que teníamos que jugar este partido. Creo que antes no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Hay que buscar un equilibrio. En esta etapa del torneo nos viene bien ganar”, analizó el DT.

3) La aparición de Tomás Aranda

“Hizo un gran partido. Jugó muy bien. Sabíamos que podía dar lo que brindó. Estuvo ordenado cuando perdíamos la pelota. Se lo notó como si hubiera jugado muchos más partidos y no como el primero como titular. Es un punto a favor que nos pone contentos”, contó sobre el juvenil que era pedido por la gente, el entrenador escuchó y la rompió toda.

4) El liderazgo de Leandro Paredes

"Es un líder muy positivo, por lo que hace dentro y fuera de la cancha. En la gestión del grupo ayuda muchísimo con eso”, comentó sobre Leandro Paredes, quien mostró su mejor versión, como la que se le puede ver en la Selección Argentina. Inclusive hizo una asistencia mágica a Miguel Merentiel para el tercer gol a Lanús.

5) El doble nueve de Miguel Merentiel y Adam Bareiro

“Miguel (Merentiel) está encontrando esa sociedad que le permite llegar y definir. Adam sabe jugar de espaldas y descargar. Eso nos permite que cuando los rivales nos presionan, nos da la alternativa de jugar la segunda línea. Es una opción que nos está dando resultado”.

La conferencia completa de Úbeda