Las posibles nuevas sedes de la Finalissima entre Argentina y España

Este jueves habrá una reunión clave entre dirigentes de ambas confederaciones para avanzar en la reprogramación del encuentro. Con el calendario internacional ajustado y el Mundial cada vez más cerca, la prioridad es encontrar rápidamente una sede alternativa que garantice logística, seguridad y disponibilidad de fechas.

Entre las opciones que ganaron fuerza aparecen dos estadios de Estados Unidos: el Hard Rock Stadium, en Miami, y el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, este último designado para albergar la final de la próxima Copa del Mundo. Ambos escenarios cuentan con infraestructura de primer nivel y experiencia en eventos internacionales.

Del otro lado del Atlántico también impulsan la posibilidad de trasladar el partido a Europa. En ese contexto, suenan sedes emblemáticas como el Estadio Santiago Bernabéu y el Estadio de Wembley, que ya fue anfitrión de la edición 2022, cuando Argentina superó 3-0 a Italia.

El partido representa una prueba de jerarquía para el equipo de Lionel Scaloni en la antesala del Mundial. Además, la reprogramación cobra mayor relevancia ante la probable cancelación de otros amistosos previstos en el calendario, lo que convierte a la Finalissima en una oportunidad clave para medirse ante un rival europeo de primer nivel antes de la gran cita.