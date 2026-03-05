La AFA oficializó que el noveno de la tabla anual jugará el repechaje de la Copa Libertadores 2028

La decisión fue tomada en medio de un debate dentro del fútbol argentino por el bajo rendimiento de los clubes del país en las fases preliminares del máximo certamen continental en los últimos años.

Entre los casos recientes se encuentran las eliminaciones de Godoy Cruz en 2024, Boca Juniors en 2025 y Argentinos Juniors en 2026, todos en instancias tempranas del repechaje. Este último caso generó especial impacto, ya que el equipo de La Paternal había terminado tercero en la tabla anual, pero quedó eliminado en la Fase 2 ante Barcelona de Ecuador.

En un primer momento trascendió que el cambio comenzaría a aplicarse desde la Copa Libertadores 2027, lo que generó confusión y un fuerte revuelo en el fútbol argentino. Sin embargo, luego se aclaró que la modificación se incorporará en los reglamentos de los torneos locales de 2027 y recién impactará en la clasificación para la Copa Libertadores 2028.

Con el nuevo esquema, los cupos para la Copa Libertadores quedarán distribuidos entre los campeones del Torneo Apertura, del Clausura y de la Copa Argentina, además del primero y segundo de la tabla anual. El sexto representante argentino será el noveno de la tabla acumulada, que deberá disputar la fase previa del certamen continental.

Como consecuencia de este cambio, el tercer puesto de la tabla anual dejará de jugar la fase preliminar de la Libertadores y pasará a clasificarse directamente a la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana, entonces, será disputada por los equipos ubicados entre el tercer y el octavo puesto de la tabla anual.

El nuevo formato también contempla la posibilidad de extender el cupo del repechaje si se liberan plazas por campeones ya clasificados a la Libertadores. En ese caso, el lugar podría correr en la tabla anual y alcanzar incluso al equipo que termine en el puesto 12.

La medida generó debate en el fútbol argentino, ya que equipos ubicados en la mitad de la tabla podrían tener la posibilidad de disputar el máximo torneo continental.

Cómo se repartirán los cupos para la Copa Libertadores

Campeón del Torneo Apertura

Campeón del Torneo Clausura

Campeón de la Copa Argentina

1° de la tabla anual

2° de la tabla anual

9° de la tabla anual (fase previa)

Cupos para la Copa Sudamericana