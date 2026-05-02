Lanús empató con Riestra y jugará los octavos del torneo de visitante

El Granate no pudo pasar del 0 a 0 con el Malevo en La Fortaleza, quedó quinto en la Zona A del Torneo Apertura y perdió la posibilidad de ser local en el inicio de playoffs.

Lanús empató 0 a 0 con Riestra en La Fortaleza y jugará los octavos de final del Torneo Apertura en condición de visitante. El Granate quedó quinto en la Zona A del Torneo Apertura -a la espera de otros resultados- y al no poder finalizar entre los primeros cuatro se quedó sin la posibilidad de ser local en los inicios de playoffs.