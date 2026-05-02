Lanús empató con Riestra y jugará los octavos del torneo de visitante

El Granate no pudo pasar del 0 a 0 con el Malevo en La Fortaleza, quedó quinto en la Zona A del Torneo Apertura y perdió la posibilidad de ser local en el inicio de playoffs.
Lanús empató 0 a 0 con Riestra en La Fortaleza y jugará los octavos de final del Torneo Apertura en condición de visitante. El Granate quedó quinto en la Zona A del Torneo Apertura -a la espera de otros resultados- y al no poder finalizar entre los primeros cuatro se quedó sin la posibilidad de ser local en los inicios de playoffs.
El equipo comandado por Mauricio Pellegrino no pudo romper el orden del equipo visitante, que no sufrió durante todo el primer tiempo y se acercó al arco de Franco Petroli, aunque también sin lastimar. De esta manera, en mucho silencio, pasaron los primeros 45 minutos.
Pellegrino mandó a la cancha a Marcelino Moreno, a quien cuidaba para el encuentro contra Always Ready por la Copa Libertadores, para que crezca el juego del equipo y así sucedió en el campo. De todas maneras, el mayor peligro terminó llegando con centros al área que ninguno terminó con festejo en las tribunas de La Fortaleza.
Ahora, Lanús, que espera no ser superado por San Lorenzo e Independiente para quedar quinto en su zona, ya se enfocará en el compromiso internacional con el conjunto boliviano. Por su parte, Riestra concluirá último con 11 unidades y tiene que hacer un mejor Torneo Clausura para no complicar su permanencia en Primera División.
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