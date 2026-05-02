Barracas Central perdió con Banfield sobre el final y complicó su clasificación

El Guapo cayó 2 a 1 con el Taladro en su casa por un gol rival en el tiempo de descuento y quedó octavo de la Zona B del torneo, con muchas posibilidades de no avanzar a playoffs.
Barracas Central perdió 2 a 1 con Banfield sobre el final en su casa y complicó su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura. Tiziano Perrota y Santiago García convirtieron los goles del Taladro, mientras que Nicolás Demartini anotó para el Guapo en el encuentro correspondiente a la novena fecha suspendida y última de la primera fase.
El equipo de Pedro Troglio abrió el marcador a los seis minutos de juego con un gol de Perrota, con una espectacular definición dentro del área, donde le entró justo al balón, que picó en el césped y se metió contra el segundo palo a mitad de altura, haciendo inútil la estirada de Juan Espínola.
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