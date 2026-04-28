Copa Libertadores: Triunfazo clave de Lanús a Liga de Quito para ser líder del Grupo G

El Granate se impuso 1 a 0 al conjunto ecuatoriano en La Fortaleza con un gol de Agustín Cardozo, le quitó el invicto a su rival y se metió en lo más alto de la zona.
Lanús venció 1 a 0 a Liga de Quito en La Fortaleza por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores y se subió a la cima de la tabla tras sumar su segunda victoria consecutiva. El equipo de Mauricio Pellegrino igualó la línea de los ecuatorianos, pero quedó por delante por el resultado entre ambos.
El único gol del partido llegó a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando Agustín Cardozo, recién ingresado, conectó una volea tras un centro de Marcelino Moreno. Ese tanto terminó siendo decisivo en un encuentro parejo y muy disputado, que le permitió al Granate quedarse con tres puntos clave.
Durante la primera mitad, Lanús mostró mayor iniciativa y generó las situaciones más claras, incluyendo un remate de Moreno que dio en el travesaño. Sin embargo, la falta de eficacia le impidió romper el cero en ese tramo, mientras que Liga de Quito apostó a un planteo más cauteloso. En el complemento, el desarrollo fue más equilibrado, con el equipo visitante adelantándose en busca del resultado.
El triunfo posicionó a Lanús como líder de su grupo y el próximo cinco de mayo visitará a Always Ready en Bolivia, por la cuarta jornada que será clave para encaminar la clasificación a los octavos de final. Antes, este sábado, Lanús recibirá a Deportivo Riestra en el cierre de la fase regular del campeonato, ya con un lugar asegurado en la siguiente fase.
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