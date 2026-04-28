Copa Libertadores: Triunfazo clave de Lanús a Liga de Quito para ser líder del Grupo G

El triunfo posicionó a Lanús como líder de su grupo y el próximo cinco de mayo visitará a Always Ready en Bolivia, por la cuarta jornada que será clave para encaminar la clasificación a los octavos de final. Antes, este sábado, Lanús recibirá a Deportivo Riestra en el cierre de la fase regular del campeonato, ya con un lugar asegurado en la siguiente fase.