"Vamos a presentar la protesta y después el Tribunal de Disciplina decidirá. Estamos para defender los intereses del club y lo vamos a hacer. Si el jugador había sido expulsado, debía cumplir como mínimo un partido de suspensión y no lo hizo", señaló Russo en Radio La Red tras el partido.

Porque informan que Lanús pedirá los puntos del partido ante Banfield asegurando que fue mal incluído tras su expulsión en #Reserva pic.twitter.com/icK2aGVJrT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 20, 2021

Tanco, de 21 años, ingresó faltando 7 minutos para que concluyera el tiempo reglamentario del partido que Banfield le ganó como local a Lanús por 2-0 con goles de Luciano Pons. El futbolista había sido expulsado en el partido ante San Lorenzo de la semana pasada y para los directivos del Taladro ya había cumplido la sanción cuando ayer se jugó el clásico de Reserva.

Pero en realidad, el futbolista debería estar inhabilitado para jugar en cualquier división durante la fecha. Y Banfield podría perder los puntos que había ganado en la cancha por una errónea interpretación del reglamento de sus directivos.

“Nosotros tenemos un empleado que se dedica a esas cosas: revisar que no tengamos jugadores suspendidos que sean convocados para jugar y ver qué jugadores del rival están suspendidos. Cuando vio la formación de Banfield, lo detectó. Lo mismo pasó unos años atrás con Chapecoense en la Copa", agregó Russo a la emisora.

Y finalizó diciendo que "si te echan a un jugador y le dan una fecha, no puede jugar la fecha siguiente. No hay mucho para discutir. Pero no es un tema nuestro, hay un tribunal de disciplina que es el que va resolver la cuestión".