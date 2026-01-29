Leandro Paredes autocrítico: "Sirve para aprender"

“La situación de ellos fue por errores nuestros. Tuvimos la suerte de que Marchesín tuvo un gran partido y no nos hicieron más goles”, expresó el volante ante los medios.

image El abrazo del goleador Di Lollo con Paredes. Foto: Fotobaires.

“Por suerte pasó en la segunda fecha” En esa misma línea, el mediocampista buscó bajarle dramatismo al resultado y recordó que el certamen recién está comenzando. “Sirve para mejorar y para aprender. Por suerte pasó en la segunda fecha y tenemos mucho por delante”, sostuvo.

Con este resultado adverso, Boca sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y estará obligado a reaccionar rápidamente para no ceder terreno en la lucha por los puestos de arriba. El próximo partido aparece como una buena oportunidad para recuperar seguridad y empezar a consolidar una versión más confiable del equipo.

Claudio Úbeda reconoció que Boca cometió errores ante Estudiantes

claudio-ubeda "El tiempo que ocupe Ander en campo seguro sea productiva."

“Nos duele mucho”, afirmó el entrenador, quien aceptó que el equipo no estuvo fino y señaló que Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, incorporados durante la semana, tienen chances de sumar sus primeros minutos en la próxima fecha.

“Cometimos errores que derivaron en la derrota”, reconoció el DT, y continuó: “Ojalá que haya sido un mal partido. El fútbol es virtud del rival que te supera o errores propios. Esta vez cometimos errores y por eso vinieron los goles”.

“Entraron bien todos los chicos, inyectaron cosas positivas. Es difícil entrar en partidos tan calientes y cuando vas perdiendo. Hay que valorarlo mucho. Pensé mucho antes de ponerlos; cargarlos con la responsabilidad a veces es contraproducente, pero lo asumieron y lo hicieron bastante bien”, destacó al referirse al rendimiento de los juveniles que ingresaron desde el banco.