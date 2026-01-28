Estudiantes venció 2 a 1 a Boca en La Plata con Santiago Ascacíbar en el estadio

Tras un inicio de partido con desarrollo parejo, Estudiantes abrió el marcador a los 28 minutos de juego con una jugada preparada de córner: sacaron el mismo para Gastón Benedetti, quien lanzó un centro preciso para la aparición por segundo palo y toque goleador de Santiago Núñez.

El equipo de Eduardo Domínguez tomó confianza y borró a Boca de la cancha por 42 minutos... Sí, fue un monólogo del local durante todo el resto del primer tiempo y hasta los 25 minutos del complemento. En ese periodo, Leandro González Pirez marcó el 2 a 0 en el marcador -a los 39 minutos- con un cabezazo tras un córner y Agustín Marchesín evitó la goleada con atajadas a tiros de lejos y venciendo a Guido Carrillo y Eric Meza en duelos uno contra uno.

De esta manera, el local se fue 2 a 0 arriba al descanso y su dominio basado en un gran presión, buen manejo del balón y supremacía en duelos aéreos continuó en el inicio del complemento. De hecho, Marchesín regaló el balón al minuto de reanudado el juego y terminó corrigiendo su error imponiéndose ante Guido Carrillo y a los once casi cuenta con un penal a favor el club platense que se anuló por una mano previa de Eric Meza en la jugada.

Boca empezó a levantarse con un rebelde Ezequiel Zeballos y, en la última media hora, con más empuje sumado a su jerarquía que juego logró arrinconar a Estudiantes. De manera inesperada, el Pincha, que merecía golear, terminó sufriendo y pidiendo la hora porque dejó vivo a un club que no se puede dejar vivo...

Boca consiguió el descuento con un tanto justamente del Changuito, fue con todo por la igualdad pero no la consiguió ante un aguerrido pincharata para defender cada pelota y la propia poca creatividad y asociación del visitante que genera preocupación pensando en lo que viene con la Copa Libertadores como mayor atractivo.