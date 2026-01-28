Gustavo Costas, autocrítico: "No merecimos perder, pero no estamos defendiendo bien"

“No merecimos perder. Tuvimos la pelota, llegamos al arco, pero no lastimamos”, sostuvo Costas, marcando una diferencia entre la tenencia y la eficacia. Para el entrenador, el déficit estuvo en la falta de precisión en los metros finales y en la atención defensiva en los momentos decisivos.

En esa misma sintonía, Costas expresó sobre el primer gol de Central marcado por Ángel Di María. “Lo dejamos… teníamos que haber salido a marcarlo y nos fuimos para atrás”, explicó el técnico, molesto por la falta de decisión defensiva en una acción clave. En la misma línea, amplió su mirada sobre el desarrollo general: “Ellos llegaron dos veces y nosotros estábamos mal parados. No estamos defendiendo bien, los que tienen que marcar, tienen que marcar”.

El golazo de Ángel Di María para el 1-0 de Rosario Central

En ese contexto, también se refirió a la búsqueda de un lateral derecho, una de las posiciones señaladas por los hinchas. “Estamos trabajando para traer uno a la altura”, confirmó, aunque defendió el rendimiento de Nazareno Colombo: “Colombo no jugó mal para mí. Yo sé que la gente al primer error lo putea, pero él jugó de 4 y sabe hacerlo”.

Por último, el DT valoró la actitud del equipo y el respaldo del público pese al mal arranque. “Fuimos a buscarlo. Si la gente aplaudió es porque vio el esfuerzo para ganar”, cerró Costas, consciente de que Racing deberá corregir rápido para revertir un inicio que lo encuentra sin puntos tras dos fechas.