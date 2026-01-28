Gustavo Costas, autocrítico: "No merecimos perder, pero no estamos defendiendo bien"

Tras perder 2 a 1 ante Rosario Central en el Cilindro, el DT de la Academia analizó el arranque sin puntos, explicó la jugada del gol de Di María y volvió a referirse a la necesidad de reforzar el lateral derecho.
Gustavo Costas hizo un análisis profundo y autocrítico de la derrota de Racing ante Rosario Central en el Cilindro, que significó la segunda caída en dos fechas del Torneo Apertura. El entrenador remarcó en conferencia de prensa que su equipo fue protagonista durante gran parte del encuentro, aunque reconoció falencias defensivas que terminaron siendo determinantes ante un rival que supo aprovechar sus momentos.
“No merecimos perder. Tuvimos la pelota, llegamos al arco, pero no lastimamos”, sostuvo Costas, marcando una diferencia entre la tenencia y la eficacia. Para el entrenador, el déficit estuvo en la falta de precisión en los metros finales y en la atención defensiva en los momentos decisivos.
En esa misma sintonía, Costas expresó sobre el primer gol de Central marcado por Ángel Di María. “Lo dejamos… teníamos que haber salido a marcarlo y nos fuimos para atrás”, explicó el técnico, molesto por la falta de decisión defensiva en una acción clave. En la misma línea, amplió su mirada sobre el desarrollo general: “Ellos llegaron dos veces y nosotros estábamos mal parados. No estamos defendiendo bien, los que tienen que marcar, tienen que marcar”.
En ese contexto, también se refirió a la búsqueda de un lateral derecho, una de las posiciones señaladas por los hinchas. “Estamos trabajando para traer uno a la altura”, confirmó, aunque defendió el rendimiento de Nazareno Colombo: “Colombo no jugó mal para mí. Yo sé que la gente al primer error lo putea, pero él jugó de 4 y sabe hacerlo”.
Por último, el DT valoró la actitud del equipo y el respaldo del público pese al mal arranque. “Fuimos a buscarlo. Si la gente aplaudió es porque vio el esfuerzo para ganar”, cerró Costas, consciente de que Racing deberá corregir rápido para revertir un inicio que lo encuentra sin puntos tras dos fechas.
