La salida de Ascacibar de Estudiantes: el apoyo de los ídolos y la bronca del club

Tras confirmarse el pase, Ascacibar utilizó sus redes sociales para despedirse de Estudiantes con un mensaje cargado de agradecimiento. “Hoy me toca despedirme de la gran institución que es Estudiantes. Cierro un ciclo con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido, defendiendo esta camiseta con orgullo y dándome el gusto de salir campeón cinco veces”, escribió el mediocampista, acompañando el texto con imágenes de sus dos etapas en el club y una bandera roja y blanca. Ganó dos Trofeo de Campeones, una Copa Argentina, una Copa de la Liga y el Torneo Clausura 2025.

Ese posteo generó una ola de comentarios, entre los que se destacaron los mensajes de respaldo de históricos y ex compañeros del León. Mariano Andújar fue uno de los primeros en expresarse: “¡Dale con todo Rusito y éxitos en esta nueva etapa! Es solo un hasta pronto”. Juan Foyth también le dedicó palabras sentidas: “Te quiero capitán. Sos y vas a ser ídolo de todos los que queremos al club, volviste de Europa con 25 años a darnos cinco títulos”. A ellos se sumaron Gerónimo Rulli, con un contundente “¡Ídolo eterno!”, y Benjamín Rollheiser, que le deseó éxitos en su nuevo desafío.

image

saludos Los saludos de los ex compañeros de Ascacíbar en Estudiantes (Intsagram).

Del otro lado, la salida del Ruso provocó una fuerte reacción negativa en el club y en un sector del hincha pincharrata, especialmente por tratarse de un pase directo a Boca, un claro competidor en el fútbol argentino y en la Copa Libertadores 2026 después de haberse ganado el mote de ídolo.

En las últimas horas, Estudiantes decidió poner en oferta en su tienda oficial las camisetas con el apellido y número 5 de Ascacibar, un gesto que fue leído como una señal clara de ruptura. Además, una filial del club cambió su nombre a “Lealtad Pincharrata” y publicó un duro comunicado contra el jugador, mientras que Juan Sebastián Verón compartió en redes un mensaje interpretado como un golpe por elevación.

Con Estudiantes y Boca enfrentándose este miércoles en el estadio UNO por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, el clima alrededor de la figura de Ascacibar no hace más que tensarse. Aunque no se espera que el mediocampista sea parte del encuentro, su salida ya se transformó en uno de los temas centrales de la previa, entre el reconocimiento de los ídolos que lo valoran y la bronca de un club que siente que el vínculo se cortó de la peor manera.