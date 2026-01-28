Marcelo Gallardo: "Intentamos cambiar el chip de frustración del año pasado"

“Fui muy autocrítico con lo que pasó el año pasado, pero intentamos darle un corte a eso y enfocarnos en el presente que tenemos hoy”, explicó Gallardo marcando un punto de quiebre respecto al cierre de la temporada anterior. En ese sentido, destacó el clima vivido este miércoles en Núñez: “Hubo una linda energía en el estadio, la gente acompañó como siempre y esperamos poder seguir por esta senda”.

Después, Gallardo hizo hincapié en el funcionamiento y en la respuesta del equipo en estas primeras fechas. “Intentamos cambiar el chip de frustración del año pasado. Hoy gratificamos lo hecho el domingo”, señaló en referencia a la continuidad en el rendimiento. Y agregó: “Redondeamos una muy buena tarea. Muy contento con los dos primeros partidos”, dejando en claro su satisfacción con el arranque del campeonato.

El resumen de la victoria de River 2-0 a Gimnasia LP

Embed

Otro de los temas centrales de la conferencia fue la llegada de Kendry Páez, una de las apuestas fuertes del club. “Confirmo lo de Kendry Páez. Vendrá por 18 meses”, afirmó Gallardo, quien detalló los próximos pasos del ecuatoriano: “Mañana temprano estará arribando para hacerse la revisión médica y luego sumarse al plantel”. Además, explicó el contexto de la operación: “Emigró rápido a un club importante como Chelsea. Lo veníamos buscando hace tiempo y se dio ahora porque Chelsea piensa que podemos desarrollarlo”.

Por último, el entrenador se refirió al crecimiento institucional de River, en referencia al reciente anuncio de ampliación y techado del Monumental: “Al hincha lo llena de satisfacción que el estadio siga creciendo. Bienvenida sea nuestra evolución permanente para ser un club más grande”, concluyó Gallardo, en una noche que dejó buenas sensaciones deportivas y un mensaje claro de renovación y confianza en el camino elegido.

La conferencia de prensa completa de Marcelo Gallardo