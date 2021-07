Lionel Messi es la gran figura de la Copa América

El capitán de la Argentina se destaca dentro del campo de juego, donde se consagró como el máximo goleador. Este no es el único dato que destaca el rendimiento de Messi, quien no solo se luce individualmente si no que también es partícipe del buen juego que muestra el conjunto argentino.

A pesar de los intentos del entrenados Lionel Scaloni de resguardar a su figura una vez que se confirmó la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Copa América, Messi no se perdió ningún encuentro y se mantuvo firme al frente de su selección.

El astro argentino suma 450 minutos dentro del campo de juego en la Copa América, con un total de 5 partidos en 19 días con un promedio de uno cada casi cuatro días.

ADEMÁS:

Brasil y Perú definen el primer finalista de la Copa América

Siguiendo esta línea, la cuenta de Twitter Sudanalytics, que se encarga de recolectar datos en el fútbol sudamericano, mostró una estadística con los números del argentino en su sexta Copa América.

Messi participó en el torneo en 2007, 2011, 2015, 2016 y 2019, y luego de la primera rueda y de los partidos por los cuartos de final en la edición actual así quedan sus números.

-1º en goles (4).

-1º en asistencias (2).

-1º en remates (15).

-2º en gambetas completadas (31).

-2º en duelos ofensivos ganados (58).

Además dentro de la fase de grupos fue el mejor en conducciones progresivas (24) y en acciones ofensivas exitosas (39).

Todas estas estadísticas siguen confirmando la exitosa carrera futbolística de Messi, quien continúa rompiendo récords y representando a su país de la mejor manera.