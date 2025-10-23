Sonríe el fútbol: Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami por dos años más

Inter Miami anunció la gran noticia con un video publicado en sus redes sociales con Messi de traje, observando su nuevo contrato, poniendo la firma y sonriendo antes de que la cámara muestre que se encuentra en medio de la construcción de la cancha nueva de Las Garzas.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park", expresó Messi.

"Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular", fueron las palabras con las que el capitán del equipo se refirió a su continuidad en el equipo.

He's in. Are you?



El Freedom Park es la obra más ambiciosa del club, con capacidad para 25 mil espectadores, 234 mil metros cuadrados de desarrollo y tecnología de última generación. Además, dejará Fort Lauderdale para mudarse al corazón de Miami, a pasos del aeropuerto internacional de la ciudad.

De esta manera, la presentación del Freedom Park será en 2026 y podrá contar con Lionel Messi en el césped. Además, el jugador llegará al Mundial 2026 como futbolista de Las Garzas y continuará allí un tiempo más, a la espera de saber cómo y dónde termina su carrera.

Con esta renovación, Messi deja en claro su intención de seguir siendo futbolista profesional, de tener el objetivo de convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol (pelea que lleva con Cristiano Ronaldo) y la Selección Argentina se ilusiona con tenerlo en el Mundial 2026 y ya se puede agregar la Copa América 2028.