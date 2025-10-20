El Kun Agüero habló del futuro de Messi y la renovación de la Selección Argentina

Durante una charla con el sitio Stake, el exdelantero fue consultado sobre si le sugeriría a Messi jugar otra Copa del Mundo o si su historia debía cerrarse con la consagración en Qatar. "Creo que todos queremos que Leo juegue para siempre, ¿no? Pero dependerá de él tomar esa decisión, cuando la tome", respondió Agüero.

“Uno de los grandes logros de Scaloni, en mi opinión, es que logró guiar un proceso de renovación natural en el plantel. Le dio oportunidades a jóvenes con mucho talento para brillar y supo marcar el ritmo de su crecimiento. Se me vienen a la mente Mastantuono o Nico Paz. Creo que eso permite al equipo mantener un buen ritmo”, destacó.

image

ADEMÁS: Argentina perdió 2 a 0 con Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Pensando en la próxima cita mundialista, Agüero evitó centrarse en un nombre propio y valoró el funcionamiento colectivo como principal fortaleza: “A todo el equipo, en realidad. Si hay algo que caracteriza a Argentina es su trabajo en equipo. Obviamente, si Leo está ahí, es el principal atractivo".

Y continuó: "Además de él, Argentina tiene muchos jugadores brillantes que siempre están a la altura: Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Cada uno aporta una contribución única y, además, una gran calidad. Pero si hay algo que destacar, es el trabajo en equipo".

Por último, el Kun no escatimó elogios para Julián Álvarez, a quien considera una pieza clave: “Lo que ha logrado Julián es asombroso. Un jugador con la capacidad de moverse por toda la cancha, demuestra un enorme nivel de sacrificio y talento. El equipo (por el Atlético de Madrid) debería disfrutar de tenerlo de su lado, y los hinchas también. No especularía sobre futuros fichajes; creo que este es el momento de disfrutar de sus logros con el Atlético”.