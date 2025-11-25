Lionel Messi recordó a Diego Maradona con una emotiva foto en sus redes sociales

El capitán de la Selección Argentina realizó un posteo en sus historias de Instagram con una imagen en blanco y negro suya con Diego durante el Mundial de Sudáfrica 2010.
Lionel Messi recordó a Diego Maradona a cinco años de su fallecimiento con una emotiva foto en sus redes sociales. El capitán de la Selección Argentina realizó un posteo en sus historias de Instagram con una imagen en blanco y negro suya abrazado a Diego durante el Mundial de Sudáfrica 2010.
Messi y Maradona tuvieron una muy buena relación en la Selección Argentina: Diego dirigió a Leo desde 2008 a 2010, dejando el cargo tras la derrota 4 a 0 con Alemania en los cuartos de final del Mundial 2010. Además, Pelusa bancó a La Pulga siempre, incluyendo los momentos más difíciles del rosarino en la Albiceleste, con varias finales perdidas. Y también le sacó presión por los micrófonos y no entró en las comparaciones entre ambos.
Por su parte, Leo siempre reconoció a Diego y le hizo un increíble homenaje tras su fallecimiento: festejó su primer gol (a Osasuna por la Liga de España) después de su partida sacándose su camiseta de Barcelona y mostrando la 10 que utilizó Pelusa durante 1993 en su paso por Newell's, club del que es hincha.
"La noche anterior al partido estaba acostado con Antonela (Rocuzzo) y le decía: 'Algo le tengo que hacer...' Y yo tengo una parte de museo con trofeos y camisetas arriba. Entonces voy a ver que había, buscando una de la Selección o algo de él. Subí y me encontré que la puertita que siempre está cerrada, esa vez justo estaba abierta. En una silla, estaba la 10 de esa camiseta de Newell's. Entré y la vi. No sé porqué estaba ahí. Ni me acordaba que la tenía. La vi así y dije: 'Ya está", contó Messi tiempo después en diálogo con TyC Sports.
"Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", escribió Messi el fatídico 25 de noviembre del 2020 en su cuenta de Instagram.
