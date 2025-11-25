Lionel Messi recordó a Diego Maradona con una emotiva foto en sus redes sociales

Messi y Maradona tuvieron una muy buena relación en la Selección Argentina: Diego dirigió a Leo desde 2008 a 2010, dejando el cargo tras la derrota 4 a 0 con Alemania en los cuartos de final del Mundial 2010. Además, Pelusa bancó a La Pulga siempre, incluyendo los momentos más difíciles del rosarino en la Albiceleste, con varias finales perdidas. Y también le sacó presión por los micrófonos y no entró en las comparaciones entre ambos.

Por su parte, Leo siempre reconoció a Diego y le hizo un increíble homenaje tras su fallecimiento: festejó su primer gol (a Osasuna por la Liga de España) después de su partida sacándose su camiseta de Barcelona y mostrando la 10 que utilizó Pelusa durante 1993 en su paso por Newell's, club del que es hincha.

image

image

"La noche anterior al partido estaba acostado con Antonela (Rocuzzo) y le decía: 'Algo le tengo que hacer...' Y yo tengo una parte de museo con trofeos y camisetas arriba. Entonces voy a ver que había, buscando una de la Selección o algo de él. Subí y me encontré que la puertita que siempre está cerrada, esa vez justo estaba abierta. En una silla, estaba la 10 de esa camiseta de Newell's. Entré y la vi. No sé porqué estaba ahí. Ni me acordaba que la tenía. La vi así y dije: 'Ya está", contó Messi tiempo después en diálogo con TyC Sports.

"Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", escribió Messi el fatídico 25 de noviembre del 2020 en su cuenta de Instagram.