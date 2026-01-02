El goleador que tiene más goles que partidos en la Selección Argentina

El oriundo de Ensenada, quien fue un delantero letal de los años 30' y 40' del fútbol argentino, marcó 21 goles en 19 partidos con Argentina, con un promedio de gol de 1,10 por partido: le hizo 6 a Brasil, 4 a Paraguay, 4 a Ecuador, 3 a Uruguay, 3 a Perú y 1 a Chile marcándole a todos los rivales que enfrentó con la camiseta del país. Su historia con la Albiceleste fue entre 1935 y 1942 e incluyó dos títulos: Sudamericano 1937 venciendo en la final a Brasil y Sudamericano 1941 terminando primero en la tabla.

¿Quiénes lo siguen en mejor promedio de gol en la Selección Argentina? René Pontoni (con 1), Luis Artime (con 0,96), Roberto Cherro (con 0,81), Rinaldo Martino (con 0,75), José Sanfilippo (con 0,72), Domingo Tarasconi (con 0,72), Gabriel Batistuta (con 0,72), Norberto Méndez (con 0,61) y Lionel Messi (con 0,59).

Además, Masantonio fue el máximo goleador de los Sudamericanos de 1935 y 1942 y ostenta el récord del gol más tempranero de la historia de la Selección Argentina. Sí, el 11 de noviembre de 1937, anotó cuando apenas transcurrían 23 segundos en el partido entre Argentina y Uruguay por la Copa Lipton, un certamen amistoso entre las dos selecciones.

image

Es el máximo goleador de Huracán con 254 festejos en 349 partidos.

image

El homenaje a Masantonio en Parque Patricios.

Masantonio, apodado el Mortero, fue un delantero con un potente y preciso remate, gran cabezazo y mucha guapeza. "Era lo más parecido a un Batistuta de esos tiempos", lo definió alguna vez su amigo Francisco Varallo, compañeros en el Sudamericano 1937. Es el tercer máximo goleador de la historia de la Primera División del fútbol argentino con 256 goles, solo superado por Ángel Labruna (295) y Arsenio Érico (293), leyendas de River e Independiente respectivamente.

Rafael Masantonio (padre del futbolista) llegó a 1880 a estas tierras proveniente de su pueblo natal en Italia y tuvo diez hijos, entre ellos a Herminio, quien nació el 5 de agosto de 1910. Don Rafael era albañil y se estableció en Ensenada, de la Provincia de Buenos Aires. En un contexto de pobreza, los chicos apenas podían comenzaban a trabajar y Herminio terminó ganándose la vida como futbolista profesional: jugó entre 1931 y 1945 en Huracán, el club de su vida, salvo breves pasos por Defensor Sporting de Uruguay en 1943 y Banfield en 1944.

Amante del tango y con el cigarrillo de compañero, Masantonio es leyenda del fútbol argentino y su legado es enorme: tiene dos calles (una en Capital y otra en Ensenada) con su nombre, un monumento en Parque de los Patricios, le hicieron dos tangos, un libro y un sector de la platea de Huracán se llama Herminio Masantonio.