Video: Messi no deja el fútbol ni un 1° de enero

Antonela Roccuzzo compartió un video en sus redes sociales donde se lo ve a al rosarino jugando con la pelota y sus hijos.
Lionel Messi ya tocó la pelota en 2026 porque no deja el fútbol ni un 1° de enero. Antonela Roccuzzo compartió un video en sus redes sociales donde se lo ve a la estrella rosarina jugando con la pelota y sus hijos. El primer día del año, tras las festividades de Año Nuevo, volvió a deleitar con su fútbol en medio de sus vacaciones en Rosario.
Leo sigue mostrando a sus 38 años la misma pasión por la pelota que cuando era un niño que soñaba con ser futbolista. Tras un año cargado de partidos e increíble con Inter Miami logrando la MLS, Leo disfruta de sus seres queridos en Rosario pero siempre con el balón, aunque este todo el año con él bajo su zurda.
El capitán de la Selección Argentina afrontará también un 2026 cargado de compromisos importantes: primero la Finalissima ante España en marzo, el Mundial 2026 y su temporada con el club de Florida, al que le cambió la historia rotundamente con su magia y títulos.
El delantero del Inter Miami, de 38 años, había publicado junto a Antonela minutos después de iniciado el primer día del año en un mensaje acompañado por la postal familiar: “¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”.
comentar