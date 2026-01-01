Video: Messi no deja el fútbol ni un 1° de enero

Leo sigue mostrando a sus 38 años la misma pasión por la pelota que cuando era un niño que soñaba con ser futbolista. Tras un año cargado de partidos e increíble con Inter Miami logrando la MLS, Leo disfruta de sus seres queridos en Rosario pero siempre con el balón, aunque este todo el año con él bajo su zurda.

Embed La historia de Antonela, con Lionel Messi jugando al fútbol en el patio de su casa.pic.twitter.com/dhfqs8668b — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 1, 2026

El capitán de la Selección Argentina afrontará también un 2026 cargado de compromisos importantes: primero la Finalissima ante España en marzo, el Mundial 2026 y su temporada con el club de Florida, al que le cambió la historia rotundamente con su magia y títulos.

El delantero del Inter Miami, de 38 años, había publicado junto a Antonela minutos después de iniciado el primer día del año en un mensaje acompañado por la postal familiar: “¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”.