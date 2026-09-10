Lisandro Martínez marcó en la goleada del United y Bayern Munich aplastó a Bodo Glimt

Los dos gigantes europeos tuvieron un estreno contundente en la Champions League y comenzaron la fase liga con victorias que los ubican entre los protagonistas.
Manchester United y Bayern Munich tuvieron un debut arrollador en la Champions League y dejaron en claro sus intenciones desde la primera fecha. El equipo inglés goleó 4-0 a Sabah en Old Trafford, mientras que el conjunto alemán superó 5-0 a Bodo Glimt como local. Lisandro Martínez se sumó a la fiesta del United con un gol en la goleada.
Los Red Devils resolvieron el partido en un tramo de 15 minutos y llegaron al entretiempo con una ventaja de 3-0. Matheus Cunha abrió el marcador a los 26 minutos, Bruno Fernandes amplió la diferencia y Benjamin Sesko convirtió el tercero antes del descanso. En el complemento, el equipo inglés mantuvo el control y Lisandro Martínez apareció a los 24' para empujar la pelota y sellar el 4-0 final.
Bayern, en tanto, tuvo un primer tiempo mucho más trabajado ante un Bodo Glimt que se defendió con orden y logró incomodar al conjunto bávaro. El escenario cambió tras el descanso y Jamal Musiala abrió el partido con una media vuelta. Harry Kane estiró la ventaja con un cabezazo y Alphonso Davies marcó el tercero desde afuera del área, antes de que Michael Olise completara el 5-0 con un doblete.
Más allá de las diferencias en los resultados, ambos equipos comenzaron la fase liga con autoridad y una fuerte señal de sus aspiraciones. Manchester United mostró toda su contundencia ofensiva en Old Trafford, mientras que Bayern reaccionó después de un primer tiempo cerrado y terminó imponiendo su jerarquía. Los dos gigantes europeos buscarán mantener este nivel en las próximas jornadas de la Champions.
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