Lisandro Martínez marcó en la goleada del United y Bayern Munich aplastó a Bodo Glimt

Bayern, en tanto, tuvo un primer tiempo mucho más trabajado ante un Bodo Glimt que se defendió con orden y logró incomodar al conjunto bávaro. El escenario cambió tras el descanso y Jamal Musiala abrió el partido con una media vuelta. Harry Kane estiró la ventaja con un cabezazo y Alphonso Davies marcó el tercero desde afuera del área, antes de que Michael Olise completara el 5-0 con un doblete.