Walter Samuel dejará la Selección Argentina y se lanzará como entrenador principal

El histórico ayudante de Lionel Scaloni pondrá fin en diciembre a su ciclo de ocho años en la Albiceleste y apunta a iniciar su carrera como técnico en el fútbol europeo.
Walter Samuel dejará de integrar el cuerpo técnico de la Selección Argentina una vez que finalice su contrato a fines de diciembre. El exdefensor tomó la decisión independientemente de lo que ocurra con Lionel Scaloni y su continuidad al frente del equipo. Su ciclo como ayudante llegará así a su final tras ocho años de trabajo.
El exjugador ya tiene decidido cuál será su próximo paso: comenzar su carrera como entrenador principal en Europa durante 2027. Samuel considera que llegó el momento de asumir un desafío diferente y dejar el rol de asistente que ocupó durante los últimos años. Su intención es encontrar un proyecto que le permita tener su primera experiencia al frente de un plantel profesional.
La salida del Muro podría no ser la única en el cuerpo técnico de la Selección. Pablo Aimar y Roberto Ayala todavía no definieron si continuarán junto a Scaloni, por lo que habrá que esperar para conocer cómo quedará conformado el equipo de trabajo después del Mundial 2026. En ese sentido, la decisión del exdefensor abre una etapa de cambios para el cuerpo técnico que supo ser campeón del mundo.
Samuel fue una pieza importante durante la etapa más exitosa de la Selección Argentina. Integró el cuerpo técnico que conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de participar en el proceso que llevó al equipo a mantenerse en la elite internacional. Ahora, después de cerrar su ciclo con la Albiceleste, buscará trasladar toda esa experiencia a su primera aventura como entrenador.
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