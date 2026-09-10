Walter Samuel dejará la Selección Argentina y se lanzará como entrenador principal

El cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Samuel fue una pieza importante durante la etapa más exitosa de la Selección Argentina. Integró el cuerpo técnico que conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de participar en el proceso que llevó al equipo a mantenerse en la elite internacional. Ahora, después de cerrar su ciclo con la Albiceleste, buscará trasladar toda esa experiencia a su primera aventura como entrenador.