Boca enfrentará a Central Córdoba con una rotación total: el 11 que piensa el Vasco

Con bajas y preservados por la revancha con San Pablo por la Copa Sudamericana, el Xeneize recibirá al Ferroviario este viernes en La Bombonera con un equipo alternativo.
Boca se prepara para recibir a Central Córdoba este viernes a las 21.30 con una formación inédita y una rotación profunda, pensada también en función de los compromisos que tendrá la próxima semana. Rodolfo Arruabarrena analiza modificar prácticamente todas las líneas para darle descanso a varios de sus titulares. El objetivo es cuidar al plantel para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana. Además, el técnico deberá afrontar varias bajas obligadas.
Para empezar, Leandro Brey reemplazaría a Álvaro Montero, quien viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela. Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas también aparecen como alternativas para renovar la última línea. En el mediocampo, Santiago Ascacibar y Leandro Paredes descansarían, mientras que Williams Alarcón y Carlos Palacios tendrían su oportunidad. La lesión de Camilo Rey Domenech también modificó los planes del DT.
Arriba también habrá cambios importantes. Miguel Merentiel y Leonel Flores, titulares ante San Pablo, serían preservados, por lo que Sebastián Villa y Enner Valencia aparecen como los principales candidatos para ocupar el ataque. Boca necesita sumar en el campeonato, donde marcha octavo en la Zona A, pero Arruabarrena prioriza administrar las cargas en un tramo exigente del calendario. El martes deberá visitar a San Pablo para buscar el pase a las semifinales de la Sudamericana tras el 1 a 0 conseguido como local.
La rotación forma parte de un plan que el Vasco ya utilizó durante esta seguidilla de partidos y que ahora profundizará. Después de la visita a Brasil, Boca enfrentará a San Lorenzo el domingo, mientras que luego tendrá siete días de descanso antes del duelo con Racing por la Copa Argentina. La intención del cuerpo técnico es llegar a esos partidos con sus principales jugadores en buenas condiciones y competir en los tres frentes sin sobrecargar al plantel.
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