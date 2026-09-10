Boca enfrentará a Central Córdoba con una rotación total: el 11 que piensa el Vasco

La rotación forma parte de un plan que el Vasco ya utilizó durante esta seguidilla de partidos y que ahora profundizará. Después de la visita a Brasil, Boca enfrentará a San Lorenzo el domingo, mientras que luego tendrá siete días de descanso antes del duelo con Racing por la Copa Argentina. La intención del cuerpo técnico es llegar a esos partidos con sus principales jugadores en buenas condiciones y competir en los tres frentes sin sobrecargar al plantel.