Javier Milei pidió a Lionel Scaloni para Boca y reveló qué haría si se hiciera realidad

El presidente de la Nación compartió un fragmento de una vieja entrevista al entrenador de la Selección en twitter. Si llegara el oriundo de Pujato, aseguró que volvería a La Bombonera.
Javier Milei pidió a Lionel Scaloni para Boca y reveló que si se hiciera realidad volvería a La Bombonera. El presidente de la Nación compartió en twitter un fragmento de una vieja entrevista al entrenador de la Selección Argentina, donde el periodista Alejandro Fantino -amigo del mandatario- le afirmó al oriundo de Pujato que tiene que dirigir al Xeneize.
"Alejandro Fantino le propone al mega gigante Scaloni dirigir a Boca. Dejen de joder revoleando nombres de personas que admiro tanto porque vuelvo a ir a la Bombonera...Ciao!", tuiteó Milei. Lo curioso es el protagonista, que era de Boca de chico, no tuvo una respuesta afirmativa al periodista y hasta deslizó que sus hijos son de River. En aquella ocasión, Scaloni dijo que "me quieren meter en esa" respecto a vincularlo a Boca.
Cabe recordar que Milei expresó en varias oportunidades que dejó de ser hincha de Boca por su descontento con las últimas gestiones y por el regreso de Juan Román Riquelme en 2013. "La última vez que fui a la cancha el día que se retiró Martín Palermo porque no pude superar el shock", afirmó en 2023 cuando aún era candidato a presidente. Quince años después de la despedida del Titán, deslizó la posibilidad de retornar al estadio del club del que aún es socio.
Por otro lado, Milei comentó su admiración por Scaloni en varias oportunidades. De hecho, el fundador de la Libertad Avanza afirmó que considera que está apto para enseñar sobre liderazgo en universidades de primer nivel y que le encantaría conocerlo en algún momento.
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