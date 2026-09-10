Javier Milei pidió a Lionel Scaloni para Boca y reveló qué haría si se hiciera realidad

Cabe recordar que Milei expresó en varias oportunidades que dejó de ser hincha de Boca por su descontento con las últimas gestiones y por el regreso de Juan Román Riquelme en 2013. "La última vez que fui a la cancha el día que se retiró Martín Palermo porque no pude superar el shock", afirmó en 2023 cuando aún era candidato a presidente. Quince años después de la despedida del Titán, deslizó la posibilidad de retornar al estadio del club del que aún es socio.