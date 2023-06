Lluvia de bajas y primer refuerzo para Mauricio Pochettino en Chelsea

Se trata de Nicolas Jackson, delantero de 22 años nacido en Gambia pero que juega para la Selección de Senegal. Chelsea le comprará su pase al Villarreal español, donde lleva 13 goles en 47 partidos en una cifra que ronda los 37 millones de euros. El acuerdo ya está cerrado, y el contrato será por ¡ocho años!

Además, el futbolista ya superó la revisión médico, por lo que el 1 de julio, cuando comience oficialmente la próxima temporada, el traspaso se hará oficial y Jackson quedará a las órdenes de Pochettino.

descarga (16).jfif Nicolas Jackson, el primer refuerzo de Mauricio Pochettino.

Y si bien el senegalés es el primer refuerzo de la era Poch, no es la única incorporación que tendrá cuando dé comienzo a la pretemporada, ya que antes de su arribo los Blues habían cerrado otras llegadas: Cristopher Nkunku (Leipzig), Noni Madueke (PSV), y las joyitas Kendry Paez -figura de la Selección de Ecuador Sub 17 y Sub 20- y Dujuan Richards -jamaiquino de 17 años-.

Sin embargo, la gran novedad es la profunda limpieza que se está realizando en el plantel luego de una pésima temporada en la que terminó 12°: entre las bajas más destacadas figuran las partidas de Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech y Ngolo Kanté al fútbol de Arabia Saudita.

Además, Mason Mount está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Manchester United y Kai Havertz, autor del gol que consagró campeón a Chelsea en la UEFA Champions League 2021, en refuerzo del Arsenal.

También se concretarán en los próximos días las salidas del defensor español César Azpilicueta al Inter de Milán y el mediocampista Mateo Kovacic a Manchester City. Mientras que Joao Félix y Denis Zakaria finalizaron sus préstamos y volverán al Atlético de Madrid y Juventus, respectivamente.

21-22-Bundesliga-POTS-GettyImages-1398528230.webp Cristopher Nkunku, una de las caras nuevas de Chelsea.

Otros que parecen tener un futuro lejos de Stamford Bridge son el arquero Kepa Arrizabalaga, los defensores Thiago Silva y Marc Cucurella, los mediocampistas Ruben Loftus Cheek y Connor Gallagher, y los delanteros Pierre Emerick Aubameyang y Romelu Lukaku -volverá del préstamo en Inter de Milán-.

En cuanto a incorporaciones, Chelsea tiene varios futbolistas en carpeta: la revelación de LaLiga española, Gabri Veiga; los delanteros Victor Osimhen -goleador del Nápoli campeón de Italia- y Lautaro Martínez -figura del Inter de Milán finalista de Champions y campeón del mundo-, el arquero camerunés André Onana, y hasta se rumorea que ofertarían por Neymar, de futuro incierto en PSG.