"Lo normal es que gane Argentina, pero no es imposible"

"Lo normal es que ganen ellos, pero vamos a jugar e intentar que no sea de esa manera, con esa linda posibilidad que tenemos. Llevo 113 partidos de selecciones mayores, no tengo dos días acá. La experiencia te da paz y eso te permite buscar la mejor energía", reconoció el DT, que luego agregó: "No es imposible ganarle a Argentina, creemos en hacer un buen partido y sacar esto adelante".

"Si nos guiamos por los medios, no salimos a jugar. Nos toca defender nuestras posibilidades y expectativas, siempre es una ilusión porque sabemos que estamos enfrentando a una gran selección. Nosotros también tenemos cosas positivas para sacarles provecho, aunque debemos mejorar la parte defensiva porque estuvimos muy inestables", detalló Farías en diálogo con el programa Superfútbol que se emite por TyC Sports.

En ese sentido, analizo que "Será un partido difícil, no nos preparamos para perder por poco, queremos sacar un buen resultado en el Monumental. El día que no tenga la ilusión y los mejores esfuerzos, me debo retirar y buscar otra profesión. . Es un desafió enfrentar a los campeones de América".

En cuanto al andar de Bolivia en las Eliminatorias, admitió que "arrancamos inestables" pero consideró que "después nos emparejamos, estuvimos cuatro fechas sin perder, tenemos una buena producción de goles, estamos en el quinto lugar en eso, también convertimos de visitante, hemos remontado partidos y desarrollamos un carácter y un cambio generacional".

El combinado boliviano marcha noveno en la tabla con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Con respecot a su cronograma, hoy tuvo un cambio de planes, porque el mal tiempo en Buenos Aires le impidió hacer un reconocimiento previo del campo de juego.