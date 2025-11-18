Conmebol evalúa la creación de un torneo para reemplazar a las Eliminatorias al Mundial 2030

El ente del fútbol sudamericano sabe que unas Eliminatorias sin Argentina, Uruguay y Paraguay serían poco atractivas y habría menos partidos reduciendo los ingresos claves para los países por derechos de transmisión. Esta propuesta, que se piensa para el Mundial 2030, podría expandirse para las siguientes Copas del Mundo.

La decisión se tomará post Mundial 2026 aunque de momento, el proyecto se encuentra en una fase inicial. Tampoco se definió qué cantidad de dinero se llevará el ganador. Solo se sabe que el vencedor sumará una estrella más a su palmarés y un trofeo para sus vitrinas.

El modelo está inspirado en las Eliminatorias para el Mundial Femenino de 2027, en las que Sudamérica juega una especie de Torneo o Liga de Naciones, que otorga dos boletos directos para los dos primeros, mientras que el tercero y cuarto disputarán un repechaje intercontinental y no entre sí.