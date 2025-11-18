Nicolás González: sus ganas de jugar en River y sus charlas con la dirigencia

"Los hinchas de River me van a empezar a volver loco... No es momento. Prefiero dejar pasar unos añitos más", reconoció en charla con DSports, en la que reveló la actitud de Lucas Martínez Quarta, con quien fue compañero en Fiorentina, ante esta cuestión: "El Chino no me dice nada, pero prefiero no hablar de esas cosas porque sabe dónde pincharme, ja".

Además, González contó que desde Núñez también lo siguen de cerca, atentos a cuando tome la decisión de regresar a la Argentina: "Hubo contacto por WhatsApp, me ha tocado hablar del tema con alguno de la dirigencia, pero siempre agradecido. Les comuniqué que no era el momento, que me gustaría en un futuro y me dijeron 'te esperamos con los brazos abiertos'".

Por último, más allá de su amor por River, también dejó en claro donde tiene pensando colgar los botines: "Me encantaría retirarme en Argentinos, es el club que me enseñó todo, que me dio la vida... Gracias a eso soy lo que soy. Me hicieron madurar. Ya sea un año o seis meses, pero llegar bien físicamente. No me gustaría llegar todo roto. Ese es mi otro objetivo".

Nicolás González está jugando en Atlético Madrid a sus 27 años después de vestir las camisetas de Argentinos Juniors, Stuttgart de Alemania, Fiorentina y Juventus. Además, ganó dos Copa América y la Finalissima con la Selección Argentina de Lionel Scaloni.