Los jugadores de Boca ya empezaron su viaje rumbo al casamiento de Kevin Zenon

Camila Galante hizo un posteo en el que se la ve a ella junto a su marido, Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Leandro Brey, más sus parejas en el avión.

El festejo se realizará a orillas del río Paraná. La presencia de Paredes no pasó desapercibida, especialmente por el fuerte vínculo personal que construyó con Zenón desde su llegada a Boca.

El festejo se llevará a cabo en Santa Fe, un lugar significativo en la vida del mediocampista, ya que allí conoció a su pareja durante su paso por Unión. La fecha fue elegida con un fuerte valor simbólico, dado que coincide con el aniversario de la propuesta de matrimonio, realizada en la última Navidad, durante unas vacaciones en México.

Con el plantel liberado desde el 9 de diciembre, tras la derrota ante Racing por el Torneo Clausura, Zenón celebrará su casamiento antes de reincorporarse al grupo el viernes 2 de enero, cuando Boca retome los entrenamientos.

La agenda de Boca indica que, luego de este fin de semana, el plantel tendrá libres los días restantes de 2025 y el primero de 2026. El regreso formal a las prácticas está previsto para el viernes 2 de enero, jornada en la que se realizarán los exámenes médicos y comenzará la preparación bajo la conducción de un cuerpo técnico que aún no fue confirmado.