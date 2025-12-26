River se convirtio en el club mas convocante por tercer año consecutivo

River mostró en redes sociales un informe en el que se lo destacó por ser el club con más convocatoria. Fue la institución con el mayor promedio de asistencia de todo el planeta, al igual que en 2024 y 2023.
Después del brindis de Nochebuena y a dias de despedir el año, River recibió una noticia que lo ubicó en la cima del fútbol mundial y que no tardó en celebrar en sus redes sociales: fue el club con mayor convocatoria del planeta por tercer año consecutivo.
El Millonario registró un promedio de 85.018 espectadores por encuentro en el estadio Monumental, un número que le permitió superar a instituciones de peso como Borussia Dortmund y Bayern Múnich, ambos de Alemania y escoltas en el ranking, además de gigantes como Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United, entre otros.
En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de todos los partidos que River disputó como local. “River, el más convocante del mundo. Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo”, destacó la institución en sus plataformas oficiales.
El liderazgo en convocatoria a nivel mundial vuelve a ubicar al club argentino por encima de instituciones de las principales ligas de Europa, confirmando que el fenómeno River excede los resultados deportivos y se sostiene en un vínculo único entre el equipo y su gente.
De esta manera, River Plate cierra el 2025 nuevamente en la cima del fútbol mundial en términos de asistencia, ratificando que su hinchada continúa siendo una de las más numerosas y apasionadas del planeta.
