River hizo una propuesta formal por Jhohan Romaña y San Lorenzo la rechazó

Si bien en un primer momento trascendió la posibilidad de que Sebastián Boselli con poco lugar en la consideración de Marcelo Gallardo fuera incluido como parte de pago para destrabar la negociación, esa alternativa fue finalmente desestimada, ya que el defensor apunta a continuar su carrera en el exterior, en caso de no seguir en River.

seba boselli.webp

El defensor pretende emigrar en este mercado de pases y San Lorenzo no se lo esta haciendo facil, desde el Milloario comentán que la negociacion se esta haciendo cuesta arriba, ya que no quieren ofrecer el doble de lo ofertaron como si dispone el Ciclon.

Si San Lorenzo no revisa sus pretensiones, River se retirará de las charlas y buscará otro defensor central en el mercado. La continuidad de las tratativas depende ahora de un eventual cambio en las condiciones.

Romaña publicó una historia en sus redes con la frase "Todo pasa", que muchos seguidores interpretaron como un guiño a su posible salida de Boedo ante la falta de acuerdos