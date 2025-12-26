Fútbol |

Estos son todos los campeones de las ligas de Sudamérica en 2025

Repaso completo de los equipos que levantaron títulos en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y el resto del continente en una temporada llena de emociones y definiciones dramáticas.

Las ligas de Sudamérica tuvieron un 2025 muy intenso, donde se llevaron a cabo torneos muy apasionantes y que tuvieron definiciones para el infarto, además de varias sorpresas.

Estos son todos los campeones de liga en Sudamérica

Argentina:

  • Torneo Apertura: Platense
  • Torneo Clausura: Estudiantes de La Plata
  • Campeonato de Liga: Rosario Central (no lo ganó como competición dentro de la cancha, sino que la AFA inventó el torneo de la noche a la mañana para premiarlo y darle el trofeo en una oficina)
  • Trofeo de campeones: Estudiantes de La Plata

Brasil:

  • Brasileirao: Flamengo

Uruguay:

  • Liga AUF Uruguaya: Nacional

Paraguay:

  • Torneo Apertura: Libertad
  • Torneo Clausura: Cerro Porteño

Colombia:

  • Torneo Apertura: Independiente Santa Fe
  • Torneo Clausura: Junior de Barranquilla

Ecuador:

  • Campeonato Ecuatoriano: Independiente del Valle

Chile:

  • Liga de Primera: Coquimbo

Perú:

  • Liga1: Universitario

Bolivia:

  • División Profesional 2025: Always Ready

Venezuela:

  • Campeón Absoluto: Universidad Central

– Torneos CONMEBOL –

Clubes:

  • Fútbol:

    • CONMEBOL Libertadores 2025: Flamengo (BRA)
    • CONMEBOL Libertadores Femenina 2025: Corinthians (BRA)
    • CONMEBOL Libertadores Sub20 2025: Flamengo (BRA)
    • CONMEBOL Sudamericana 2025: Lanus (ARG)
    • CONMEBOL Recopa 2025: Racing (BRA)
  • Futsal:
    • CONMEBOL Libertadores Futsal 2025: Peñarol (URU)
    • CONMEBOL Libertadores Futsal Femenina 2025: Taboão Magnus (BRA)

Selecciones:

  • Fútbol:
    • CONMEBOL Copa América Femenina 2025: Brasil
    • CONMEBOL Sub20 2025: Brasil
    • CONMEBOL Sub20 Femenina 2025: Brasil
    • CONMEBOL Sub17 2025: Brasil
    • CONMEBOL Sub17 Femenina 2025: Paraguay
  • Futsal:
    • CONMEBOL Copa América Futsal Femenina 2025: Brasil
    • CONMEBOL Sub20 Futsal 2025: Argentina
    • CONMEBOL Sub20 Futsal Femenina 2025: Colombia
    • CONMEBOL Sub17 Futsal 2025: Brasil

– Torneos CONMEBOL Evolución –

Fiesta CONMEBOL Evolución (Clubes):

  • Fútbol:
    • Sub13 Masculino: Club Cerro Porteño (PAR)
    • Sub14 Femenina: São Paulo (BRA)
    • Sub16 Femenina: Ferroviaria (BRA)

Selecciones:

  • Futsal:
    • CONMEBOL Liga Evolución Futsal 2024: Brasil (Campeón)
    • CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Norte 2025: Brasil (Ganador)
    • CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Sur 2025: Argentina (Ganador)
  • Fútbol Playa:
    • CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa 2024: Paraguay (Campeón)
    • CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa Zona Norte 2025: Brasil (Ganador)
    • CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa Zona Sur 2025: Paraguay (Ganador)

