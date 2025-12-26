Fútbol |
Estos son todos los campeones de las ligas de Sudamérica en 2025
Repaso completo de los equipos que levantaron títulos en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y el resto del continente en una temporada llena de emociones y definiciones dramáticas.
Las ligas de Sudamérica tuvieron un 2025 muy intenso, donde se llevaron a cabo torneos muy apasionantes y que tuvieron definiciones para el infarto, además de varias sorpresas.
Argentina:
- Torneo Apertura: Platense
- Torneo Clausura: Estudiantes de La Plata
- Campeonato de Liga: Rosario Central (no lo ganó como competición dentro de la cancha, sino que la AFA inventó el torneo de la noche a la mañana para premiarlo y darle el trofeo en una oficina)
- Trofeo de campeones: Estudiantes de La Plata
Brasil:
Uruguay:
- Liga AUF Uruguaya: Nacional
Paraguay:
- Torneo Apertura: Libertad
- Torneo Clausura: Cerro Porteño
Colombia:
- Torneo Apertura: Independiente Santa Fe
- Torneo Clausura: Junior de Barranquilla
Ecuador:
- Campeonato Ecuatoriano: Independiente del Valle
Chile:
- Liga de Primera: Coquimbo
Perú:
Bolivia:
- División Profesional 2025: Always Ready
Venezuela:
- Campeón Absoluto: Universidad Central
– Torneos CONMEBOL –
–Clubes:
- Fútbol:
- CONMEBOL Libertadores 2025: Flamengo (BRA)
- CONMEBOL Libertadores Femenina 2025: Corinthians (BRA)
- CONMEBOL Libertadores Sub20 2025: Flamengo (BRA)
- CONMEBOL Sudamericana 2025: Lanus (ARG)
- CONMEBOL Recopa 2025: Racing (BRA)
- Futsal:
- CONMEBOL Libertadores Futsal 2025: Peñarol (URU)
- CONMEBOL Libertadores Futsal Femenina 2025: Taboão Magnus (BRA)
–Selecciones:
- Fútbol:
- CONMEBOL Copa América Femenina 2025: Brasil
- CONMEBOL Sub20 2025: Brasil
- CONMEBOL Sub20 Femenina 2025: Brasil
- CONMEBOL Sub17 2025: Brasil
- CONMEBOL Sub17 Femenina 2025: Paraguay
- Futsal:
- CONMEBOL Copa América Futsal Femenina 2025: Brasil
- CONMEBOL Sub20 Futsal 2025: Argentina
- CONMEBOL Sub20 Futsal Femenina 2025: Colombia
- CONMEBOL Sub17 Futsal 2025: Brasil
– Torneos CONMEBOL Evolución –
–Fiesta CONMEBOL Evolución (Clubes):
- Fútbol:
- Sub13 Masculino: Club Cerro Porteño (PAR)
- Sub14 Femenina: São Paulo (BRA)
- Sub16 Femenina: Ferroviaria (BRA)
–Selecciones:
- Futsal:
- CONMEBOL Liga Evolución Futsal 2024: Brasil (Campeón)
- CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Norte 2025: Brasil (Ganador)
- CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Sur 2025: Argentina (Ganador)
- Fútbol Playa:
- CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa 2024: Paraguay (Campeón)
- CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa Zona Norte 2025: Brasil (Ganador)
- CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa Zona Sur 2025: Paraguay (Ganador)
