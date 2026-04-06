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Torneo Apertura: Instituto venció a Defensa y Justicia y se acercó a la zona de playoffs

La Gloria superó 2 a 0 al Halcón en condición de local por la fecha 13 del campeonato y se arrimó a los puestos de clasificación de la Zona A del certamen.

Instituto venció 2 a 0 a Defensa y Justicia en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura y se acercó a la zona de clasificación de la Zona A del certamen. Nicolás Guerra y Matías Tissera marcaron los goles del triunfo del equipo de Diego Flores que sigue escalando posiciones.

Instituto abrió el marcador a los 24 minutos de juego con un cabezazo de Guerra después de un tiro libre ejecutado por Gastón Lodico. El envío pasó por toda el área y el delantero caminó siguiendo la dirección del mismo y metió un frentazo al palo más cercano que el arquero visitante llegó tarde para intentar evitar su destino de red.

De esta manera, con mucha justicia, el local se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso. El desarrollo siguió igual en el complemento con un equipo cordobés superior pero que, como no encontraba liquidar la historia, dejaba el desenlace abierto. Sin embargo, Diego Flores metió un pleno con el ingreso de Matías Tissera a los 33' de esta segunda etapa.

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Cuatro minutos después del cambio, Tissera puso el 2-0 y liquidó la historia con una gran definición tres dedos al primer palo después de meterse al área tras luchar un balón después de un lateral ofensivo. Pese a estar ganando, el Traductor hizo varios cambios en el ataque en busca del segundo tanto con la renovación de los ingresantes. Fue triunfo 2-0 de Instituto ante Defensa en Córdoba.

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