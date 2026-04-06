Torneo Apertura: Instituto venció a Defensa y Justicia y se acercó a la zona de playoffs

De esta manera, con mucha justicia, el local se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso. El desarrollo siguió igual en el complemento con un equipo cordobés superior pero que, como no encontraba liquidar la historia, dejaba el desenlace abierto. Sin embargo, Diego Flores metió un pleno con el ingreso de Matías Tissera a los 33' de esta segunda etapa.