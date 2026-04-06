La agenda de los equipos argentinos en la Copa Libertadores y Sudamericana para este martes

Boca, Racing, Tigre, Barracas Central e Independiente Rivadavia debutan en la fase de grupos de los torneos continentales.
Las competencias continentales vuelven a escena este martes con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana, en una jornada con fuerte presencia argentina. Boca regresa a la Libertadores tras dos años, Racing retorna a la Sudamericana que ganó en 2024 y se suman los estrenos de Barracas Central e Independiente Rivadavia.
En la Libertadores, el foco estará en el regreso del Xeneize a la fase de grupos, luego de lo que fue la eliminación en la segunda instancia de la edición 2025 ante Alianza Lima. Por otro lado, la Lepra mendocina afrontará su primer partido en el plano continental.
En la Sudamericana, Racing iniciará su camino tras caer ante Independiente en el clásico de Avellaneda, en una copa que supo conquistar en 2024. Además, Tigre vuelve al torneo y Barracas Central tendrá su estreno absoluto.
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