La agenda de los equipos argentinos en la Copa Libertadores y Sudamericana para este martes

Las competencias continentales vuelven a escena este martes con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana, en una jornada con fuerte presencia argentina. Boca regresa a la Libertadores tras dos años, Racing retorna a la Sudamericana que ganó en 2024 y se suman los estrenos de Barracas Central e Independiente Rivadavia.