Valentín Barco aseguró que le gustaría volver a Boca: el pedido a Leandro Paredes

El joven futbolista de la Selección Argentina, que será transferido a Chelsea después de la Copa del Mundo, contó: "Le pedí a Paredes que me guarde la cinco".
Valentín Barco aseguró que le gustaría volver a Boca y hasta incluso reveló que le hizo un pedido a Leandro Paredes al respecto. El joven futbolista de la Selección Argentina, que será transferido de Racing de Estrasburgo a Chelsea después de la Copa del Mundo, contó: "Le pedí a Paredes que me guarde la cinco".
Barco, que está en un momento top después de convertir su primer gol con la Selección Argentina en el amistoso ante Zambia y tener serias chances de jugar el Mundial, expresó sobre regresar en un futuro a Boca: "Mi idea es volver estando bien, ya le pedí a Leandro Paredes que me guarde la cinco".
"Le quiero devolver a la gente todo lo que me brindó y darle las alegrías y los títulos que no les pude dar ahora, pero espero en un futuro sí", sentenció el Colo en una entrevista en Lo del Pollo Mundial, sin dejar de mencionar que aún es joven para pegar la vuelta de Europa, donde recién está comenzando su trayectoria.
Barco disputó solamente 35 partidos en Boca antes de su partida en enero de 2024 al Brighton de la Premier League. Sus buenas proyecciones, habilidad para manejar el balón y desfachatez hicieron que muy pronto se gane la aceptación del hincha y el interés de los clubes europeos terminando emigrando muy poco después de su aparición en Primera División.
El Colo se marchó del club azul y oro con ganas de dar vueltas olímpicas como protagonista, quedando a nada de la gloria eterna en la Copa Libertadores 2023. Como pieza fundamental del equipo, el Xeneize llegó a la final de esa edición del máximo certamen internacional del continente, pero cayó 2 a 1 con Fluminense en la final en el alargue. Ahora, como promesa de Selección y a punto de ir al Chelsea, contó que piensa volver para ganar cosas en el club de sus amores.
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