Valentín Barco aseguró que le gustaría volver a Boca: el pedido a Leandro Paredes

El Colo se marchó del club azul y oro con ganas de dar vueltas olímpicas como protagonista, quedando a nada de la gloria eterna en la Copa Libertadores 2023. Como pieza fundamental del equipo, el Xeneize llegó a la final de esa edición del máximo certamen internacional del continente, pero cayó 2 a 1 con Fluminense en la final en el alargue. Ahora, como promesa de Selección y a punto de ir al Chelsea, contó que piensa volver para ganar cosas en el club de sus amores.