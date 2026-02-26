Torneo Apertura: Unión goleó 3 a 1 a Sarmiento en Junín y se afirmó en la Zona A

El conjunto santafesino golpeó por duplicado rápido. A los nueve minutos, Julián Palacios abrió el marcador y, tres más tarde, Brahian Cuello amplió la diferencia tras una acción colectiva que expuso las falencias defensivas del local. Sarmiento intentó reaccionar con empuje, pero careció de precisión en los metros finales y se fue al descanso dos goles abajo.

En el inicio del complemento, Unión volvió a aprovechar un error en el fondo del Verde y Cristian Tarragona marcó el tercero. Con el 3-0 a favor en el marcador, el Tatengue bajó la intensidad y manejó los tiempos ante un rival que buscó descontar más por insistencia que por claridad.

El 3-1 llegó a los diez minutos del segundo tiempo, cuando Junior Marabel capitalizó una falla del arquero Matías Mansilla. Sin embargo, el equipo de Facundo Sava no logró sostener la presión y Unión cerró el encuentro sin sobresaltos para quedarse con tres puntos valiosos fuera de Santa Fe.

De esta manera, Unión finalizó la fecha como el 4º de la Zona A con 11 puntos y el domingo visitará a Instituto a las 19.15. Por otra parte, Sarmiento sumó su tercera derrota al hilo y el próximo martes volverá a ser local, ante Estudiantes de Río Cuarto, desde las 19.

El resumen de Sarmiento 1-3 Unión de Santa Fe