Marcelo Gallardo: "El VAR es incómodo y no agiliza el juego"

El entrenador de River , Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa luego del triunfo sobre Nacionalde Uruguay 2-0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y aseguró que todavía no se termina de acostumbrar al VAR. "No me acostumbro, no me gusta que el juego se corte demasiado. Es incómodo, no ayuda a un equipo que intenta darle agilidad al juego".