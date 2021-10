Marcelo Gallardo: "No podía ser mejor en todo sentido"

"Realmente hoy disfrutamos jugar este partido de principio a fin, más allá de la expulsión temprana de Boca se vio un equipo bien parado en la cancha intentando jugar. El resultado termina siendo muy mentiroso pero el juego en si se vio el reflejo de un equipo muy superior pese a tener un jugador de mas", analizó el entrenador.



"No hubo una diferencia mayor porque Boca se defendió en el segundo tiempo para que no hagamos otro gol y no nos ataco en ningún momento. Uno lo imaginaba con que Boca tomara un poco mas la iniciativa pero desde el principio se vio que nosotros lo hicimos y ellos esperaban. No pensamos que en el primer tiempo la temprana expulsión nos daría el control total del partido", sostuvo el Muñeco.



Destacando el gran rendimiento de su plantel comentó: "Fuimos un equipo muy maduro, bien plantado e inteligente para jugarlo. No dimos muestras de debilidad, estuvimos muy bien en todas las líneas. El no poder hacer los goles que tuvimos en el segundo tiempo hizo que en el resultado no se vea la diferencia que hubo en el juego".

"Abrir el marcador nos dio más tranquilidad y el segundo gol hizo que boca tuviera mucho mas cuidado en salir que ir a buscar el descuento", agregó.

Gallardo se mostró muy emocionado con la vuelta del público al Monumental: "Ya la semana era emocionante, sentir que nos íbamos a volver a encontrar. Yo personalmente tuve un pequeño homenaje en la semana del hincha de River y me pareció una gran manera de homenajear a Labruna (llevando la histórica corbata). Fue un pequeño gesto hacia la gente, la familia de Labruna en la semana del hincha de River. Una manera de retribuirles todo el cariño que me dan".



El DT del Millonario fue consultado por la convocatoria de Julián Álvarez a la Selección argentina y confesó que "es injusto que nosotros tengamos que pasar por esa situación, somos el equipo que más jugadores a selecciones da. Jugamos en desventaja. Tal vez hay alguna posibilidad de tener un guiño de parte del seleccionado argentino ya que Julián estuvo en las ultimas convocatorias y casi no tuvo participación. Haber si hay alguna posibilidad de tenerlo".

Por último hizo referencia al torneo local y dijo: "Ahora claramente somos un candidato para ir en busca del titulo. Falta todavía pero es un gran envión desde lo anímico y futbolístico".