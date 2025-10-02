Marcó un gol que le dio un título a Racing y quiere volver: "Tengo muchas ganas"

"Ya sabe que cuando me necesite o quiera que vuelva, solo tendrá que llamarme", expresó Alcaraz sobre el presidente Diego Milito con Data Racing. Además, destacó la buena relación que mantiene con el Príncipe: "Siempre me habla para saber cómo estoy y yo también le escribo para felicitarlo por alguna victoria, cómo lo hice después de la serie con Peñarol. Tengo un muy buen diálogo".

"Mi novia, mi agente y mi familia lo saben: me agarran muchísimas ganas de volver a Racing, pero siento que hoy el club está muy bien, tiene unos grandísimos jugadores y yo creo que no entraría en el 11 titular porque ninguno de los jugadores que están merecen salir", contó.

image

Además, puntualizó en el trabajo del DT y en su manera de sentir el deporte: "Me gustan los técnicos como Gustavo. Yo tuve la suerte de que me dirija Beccacece y vivía el fútbol con la misma pasión que Gustavo, que además tiene un cariño por Racing enorme. Por eso yo me identifico con un técnico como él".

Por último, Alcaraz hizo hincapié en la intención de jugar en el Cilindro junto a todos los fanáticos académicos y se deshizo de elogios para los hinchas: "Siempre me pica el bichito de volver, jugar en su cancha y con su hinchada. Solo tengo palabras de agradecimiento con los hinchas. Ojalá pueda verlos pronto, ya sea colgado en una tribuna o sentado en un palco, pero sepan que siempre les deseo lo mejor a ellos y a los jugadores del club".

El oriundo de La Plata debutó como profesional en la Academia en enero de 2020 y se mantuvo allí hasta 2023, cuando Southampton lo adquirió a cambio de 13 millones y medio de euros. En esos tres años, jugó 83 partidos, marcó 12 goles y repartió cinco asistencias. Además, obtuvo el Trofeo de Campeones en 2022 en una final en la que Racing derrotó a Boca por 2-1 con un tanto suyo sobre la hora del tiempo agregado.