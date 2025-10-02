Javier Milei se emocionó al hablar de Martín Palermo y contó por qué no volvió a La Bombonera

"El tema es muy simple, ¿sabe quiénes son los que no fracasan? Los que no hacen. Y cuando usted hace... digo: yo he sufrido verle errar penales a Martín Palermo, yo he llorado desconsoladamente cuando Martín erró los tres penales con la Selección Argentina, ¿pero sabe cómo grité el gol que hizo en el Mundial?", dijo el líder de La Libertad Avanza

"¿... O cómo grité cuando gracias a ese gol clasificamos en la cancha de River, el día de la lluvia? ¿Sabe cómo grité el gol de la muleta? Es muy divertido lo que pasó ese día, yo iba al palco y mi papá me tenía agarrado del cinturón porque creía que me caía", repasó sobre el mítico tanto del artillero volviendo de una lesión de ligamentos en el Superclásico por la Copa Libertadores 2000.

"Ni le cuento lo que viví en Madrid... contra Real Madrid en Japón", se corrigió enseguida y continuó: "Fuimos con mi hermana. Cuando sale el primero, lo veo al Chelo Delgado ir por el costado y lo veía a Martín por el medio. Decía 'gol de Martín, gol de Martín', y la gente me miraba. La tiró al centro y fue gol de Martín. Y después cuando salió el pelotazo de Riquelme, ¿cómo era que se llamaba el defensor afroamericano? (SIC) ¿Ukelele? Makelele. Con Makelele encima agarró e hizo el gol igual. Vi salir la pelota y dije 'gol de Martín'", rememoró cada vez más emocionado.

"Es más, cuando se retiró el día que le regalaron el arco tuve que dejar de ir a la cancha de Boca, no pude soportar la tristeza que me causó ver a Martín retirarse. Fueron tantas alegrías que no pude volver", confesó ya en llanto. "¿Cómo no me voy a emocionar si me llenó de alegrías Martín? Salgamos de este tema", pidió con voz entrecortada.

Por último, para cerrar, ahondó en los motivos de haberse conmovido tanto: "Recuerdo lo que he pasado cada vez que fui a la cancha de Boca. Yo era intenso de Boca, un termo. Y además era termo de Martín".