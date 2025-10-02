Oficial: Independiente renovó su vínculo con Puma tras las críticas de los hinchas

En medio de este contexto, Atomik retiró su oferta expresando que fueron objeto "de situaciones de público conocimiento que resultaron agraviantes y absolutamente ajenas a la realidad. Se difundieron videos falsos y manifestaciones injuriosas que buscaron desprestigiar a ATOMIK, hechos que se vieron agravados por amenazas personales a familiares y directivos de la empresa, ante lo cual se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes".

"Frente a este escenario, ATOMIK comunica públicamente que desiste de la oferta presentada en todos sus aspectos y condiciones. Nuestra empresa, guiada por valores de respeto, transparencia y profesionalismo, no participará de circunstancias que nada tienen que ver con un vínculo institucional ni con el verdadero sentido de un patrocinio técnico", agregó la compañía.

Por su parte, el Rojo informó que este jueves "el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo contractual hasta diciembre de 2031". El contrato, vale recordar, vencía el 31 de diciembre de este año.

"La decisión se enmarca en una mejora sustancial en los aspectos financieros de la propuesta de la marca alemana, lo cual sumado a la proyección de regalías coloca a la oferta de PUMA por sobre la de ATOMIK. Este nuevo acuerdo pasará a ser el más importante en la historia de nuestro club, asegurando previsibilidad económica y permitiendo proyectar un plan conjunto de crecimiento y fortalecimiento de la identidad de nuestra camiseta", señalaron.

Así, Puma, que acompaña desde hace 16 años a la institución, lo hará por otros seis más. "El Club agradece a la marca ATOMIK por acompañar este proceso y reafirma que la elección se tomó priorizando, por sobre todas las cosas, el interés institucional y el futuro de Independiente", concluyeron.