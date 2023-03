"Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo no se pudo repetir lo del primero que es la manera. Sabemos que somos un equipo que viene creciendo. No son los resultados que esperábamos tener en este comienzo, pero hay que seguir trabajando. Si no bajamos los brazos los resultados van a llegar", comentó.

"Somos creyentes que manteniendo nuestro estilo y forma vamos a sacar muchos más resultados positivos. Pero bueno, hoy nos vamos con un sabor amargo que teníamos todo para llevarnos tres puntos y nos llevamos uno", siguió el delantero que marcó los dos goles de Independiente a Instituto.

"Sabemos que la exigencia es muy grande porque estamos en una institución muy grande. Hay que seguir trabajando que si estamos convencidos vamos a sacar buenos resultados", aseguró Caute, quien concluyó: "Hay que seguir sin bajar los brazos, con la cabeza en alto y sabiendo que metiéndole intensidad y actitud la cosa va salir".

La palabra de Rodrigo Rey

"Nos vamos con bronca porque creo que el primer tiempo fue bueno, con un 2 a 0 en el que hasta que podríamos haber hecho un gol más. Después del gol de ellos nos costó un poco más. Esto sigue, está claro que tenemos que darlo todo para cambiar esta racha, sobre todo en nuestra cancha. Queremos volver al triunfo que es lo que nos hace falta".